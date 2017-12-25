Андрей Травников заявил, что мусороперерабатывающего полигона в Раздольном не будет

25 декабря врио губернатора Новосибирской области посетил 22-ую сессию совета депутатов Новосибирска. Это был первый подобный визит Андрея Травникова в горсовет. Депутаты воспользовались случаем и задали главе региона интересующие их вопросы. Среди них был вопрос о мусорной концессии.

«Рассматриваемый участок (в Раздольном) не может быть использован для реализации этого проекта. Что касается будущих перспектив, то на заседаниях рабочих групп будет решаться, в каком виде, на каких локациях, по каким технологиям, на каких условиях будет заключаться новое соглашение, и будет объявлен новый конкурс, – заявил врио губернатора Новосибирской области. – Состав рабочих групп определён и определялся двумя сторонами: правительством региона и профильным комитетом законодательного собрания НСО».

Напомним, что деятельность предыдущей рабочей группы была признана не результативной. За время работы не было выработано нового удовлетворительного решения.

«Я надеюсь что депутатам, чиновникам, общественникам, которые вошли в состав новой рабочей группы, удастся в достаточно короткий период выработать необходимые решения, в том числе технологического характера. Почему в короткий период? Потому что мы вынуждены соблюдать требования законодательства. До 1 января 2019 года мы должны преступить к реализации территориальной схемы размещения, и к этому периоду желательно определиться с будущим».

Случаем воспользовался депутат Александр Бурмистров, который состоял в предыдущей рабочей группе. Он попросил врио губернатора принять его и Наталью Пинус в новую рабочую группу, но его просьба была оставлена без ответа.

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