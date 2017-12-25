Сбербанк запустил акцию «Приведи друга» малому бизнесу

Сбербанк запустил акцию, которая позволит представителям малого бизнеса – действующим клиентам банка пригласить своих друзей на обслуживание в Сбербанк с выгодой и для себя, и для друга.

Текущий клиент банка получит месяц бесплатного обслуживания на пакете, на котором он обслуживается в текущий момент, а новый клиент сможет выбрать любой пакет услуг из действующей линейки. Акция не распространяется только на пакет услуг «Легкий старт», который и так являются полностью бесплатным. Акция продлится до 30 апреля 2018 года включительно.

Принять участие в акции просто – нужно отправить из мобильного приложения Сбербанк Бизнес Онлайн готовый шаблон письма другу и после открытия им расчетного счета получить месяц обслуживания от банка на специальных условиях.

«Мы запускаем эту акцию в преддверии Нового года, когда принято дарить подарки близким людям. Поэтому даем возможность нашим клиентам поделиться со своими друзьями подарком от Сбербанка и самим получить приятный бонус, – отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — При этом мы не ограничиваем количество месяцев, которые может получить действующий клиент в подарок, всё зависит от количества расчетных счетов, открытых его друзьями в банке».

Более подробная информация об акции «Приведи друга» — на сайте Сбербанка.

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