Первый МС-21 будет задействован на рейсах в Иркутске

Авиакомпания «ИрАэро» первой получит для осуществления рейсов самолет МС-21, производство которого начато на авиазаводе «Иркут». Свежую информацию о российском авиалайнере рассказал журналистам губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Несмотря на то, что согласно подписанному между «Иркутом» и «Аэрофлотом» соглашению, о поставке первых 50 самолетов МС-21 федеральному авиаперевозчику, самый первый МС-21 достанется все-таки Иркутску. В частности, на нем будет осуществлять рейсы базирующаяся в аэропорту региональной столицы авиакомпания «ИрАэро».

«Все согласились, что первый самолет будет летать у нас», — передает ТАСС слова губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

В ходе пресс-конференции Левченко также добавил, что у области и корпорации «Иркут» есть договоренность о создании в Иркутске тренажерного центра, где российских и зарубежных летчиков будут переучивать для работы на новом пассажирском самолете. Предварительно, первый авиалайнер будет сдан в эксплуатацию в конце 2019 года.

Ранее самолет совершил свой первый самый длительный перелет с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром ЛИИ имени Громова в Московском области. После этого к новому этапу испытаний самолета приступили уже в Подмосковье. В ноябре на Dubai Airshow 2017 глава Ростеха Сергей Чемезов рассказывал журналистам о существовании между Россией и ОАЭ планов о совместном создании гражданского самолета на базе МС-21-400.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter