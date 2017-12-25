Верховный суд РФ 22 декабря зарегистрировал ходатайство со стороны защиты бывшего начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светланы Стыниной о передаче дела в другой субъект федерации. По словам адвоката экс-чиновницы Михаила Багмета, связано это с «недоверием всему составу суда Новосибирской области».



Защита со стороны экс-начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светланы Стыниной, ставшей фигуранткой громкого дела о «хищении 1,5 тысяч муниципальных квартир», заявила о недоверии суду Новосибирской области. Впоследствии адвокат подозреваемой Михаил Багмет сообщил «КС», что количество квартир в деле сократилось в 30 раз.

По мнению адвоката, суд региона не способен гарантировать беспристрастность разбирательства. Связано это с особенностями данного уголовного дела, говорится в ходатайстве. Светлана Стынина возглавляла в городской администрации ведомства по управлению жилым фондом и к ней за получением жилья обращались как представители силовых структур и судебной системы, так и властей всех уровней.

В документе (имеется в распоряжение «КС»), в частности, упомянуты имена бывших зампредседателя Новосибирского областного суда Юрия Дроня, председателя арбитражного суда Новосибирской области Ольги Герасимовой, зампрокурора Новосибирской области Павла Афанасьева, а также действующего сенатора Совета Федерации от региона Надежды Болтенко и многих других. По этому поводу Михаил Багмет на прошлой неделе направил обращение в администрацию президента с просьбой переквалифицировать обвинение. Адвокат подчеркивает, что в «орбиту уголовного преследования попали исключительно те случаи, когда квартиры реализовывались по якобы заниженным ценам рядовым гражданам, не облеченным властью и не приближенным к ней».

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