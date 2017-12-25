В Новосибирске открылся третий гипермаркет «Гигант»

В понедельник, 25 декабря торговый холдинг «Сибирский гигант» прирос новым гипермаркетом «Гигант». Магазин расположился на Мочищенском шоссе.

Сегодня на Мочищенском шоссе в Новосибирске состоялся запуск третьего гипермаркета «Гигант». Площадь объекта составила порядка 20 тыс. кв. метров с количеством товарных наименований — свыше 35 тысяч. Ранее совладелец холдинга «Сибирский гигант» Александр Манцуров сообщал «КС», что объем инвестиций в новый объект – 1 млрд рублей, часть из них — кредитные ресурсы. Напомним, о строительстве третьего гипермаркета «Гигант» на Мочищенском шоссе стало известно в июле прошлого года. Сдать объект в эксплуатацию изначально планировалось осенью 2017 года.

К слову, в минувшие выходные в Новосибирске свой шестой супермаркет открыла также «Лента» в новом торговом центре «Апельсин» на площади Гарина-Михайловского, начавшего работу 23 декабря 2017 года.

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