Как стало известно «КС», новосибирская сеть реалити-квестов «выХод», которая является одним из крупнейших игроков этого рынка в России, приняла решение об объединении с другой федеральной сетью – QuestQuest. Такой шаг позволит новому игроку стать самым крупным оператором реалити-квестов на территории России и в целом Европы.

«ВыХод» ─ одна из крупнейших в России федеральных сетей реалити-квестов, основанная в 2014 году в Новосибирске дуэтом ведущих «Свои Люди» Романом Автуховым и Романом Купецким. В настоящее время сеть представлена в России и Казахстане. Кроме «выХода» его основатели также развивают сеть детских квестов «Киндер квест».

Информацию о том, что «выХод» и QuestQuest объединяются, «КС» подтвердил сооснователь сети «выХод» Роман Автухов. По его словам, у объединенного игрока будет около 350 локаций, что ставит его на первое место в России и Европе.

«Мы приняли решение на основе анализа существующей ситуации на рынке квестов и вере команды в развитие при правильном подходе», — объясняет мотивы сделки Роман Автухов. Стоит отметить, что участники рынка не удивлены сделкой, отмечая, что консолидация на рынке реалити-квестов сейчас действительно неизбежна в силу его текущего состояния, поэтому стоит ожидать дальнейшего укрупнения игроков и ухода с рынка части компаний.

Примечательно, что о юридическом слиянии компаний речи не идет. «Команды «выХод» и QuestQuest объединяются для совместного продвижения на рынке квестов. Но сами организации остаются автономны, в том числе и юридически. Мы продолжаем работать с учётом нового распределения зон ответственности. Это должно повысить эффективность на всех этапах», — отметил Роман Автухов. Таким образом, оба бренда остаются самостоятельными с точки зрения нейминга и сайтов, но при этом большинство внутренних процессов становятся едиными.

Целью новой команды является объединение усилия в городах присутствия, чтобы увеличить количественные и качественные показатели. «А в ближайшем будущем последует дальнейшее объединение с сильными существующими игроками, подключение новых партнеров и открытие современных квестов и квест-центров», — делится планами Роман Автухов.

Напомним, что в августе текущего года QuestQuest уже объединился с другой крупной новосибирской сетью – «Квест Хаус». Комментируя тогда эту сделку, Роман Автухов отмечал, что «это прецедент существенного масштаба, который должен катализировать подобные процессы как в мелких пропорциях, так, возможно, и в еще более крупных масштабах в ближайшие год-два». В самом «Квест Хаусе» объясняли мотивы своего шага возможностями более эффективной работы в рамках объединенной компании. Вместе с тем, в отличие от рассматриваемой сделки бренд «Квест Хаус» после слияния двух компаний не был сохранен, и сейчас локации новосибирской сети уже работают под брендом QuestQuest.

Что касается «выХода», то по словам Романа Автухова, об оптимизации объединенной сети и закрытии каких-либо локаций речи не идет. «Наоборот, все наши пересечения в городах направлены только на усиление позиций. В течение года мы планируем лишь провести плановую проверку по безопасности, высокому уровню которой мы уделяем повышенное внимание», — пояснил собеседник «КС».

Стоит отметить, что сеть детских квестов «Киндер Квест», также основанная Романом Автуховым и Романом Купецким, не вошла в периметр сделки, однако в «выХоде» не отрицают, что положительный опыт новой команды вскоре может быть применён и в рамках развития детского направления.

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