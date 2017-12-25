В Алтайском крае перекрыли несколько трасс

На трех региональных автодорогах Алтайского края ограничено движение пассажироперевозящего и большегрузного транспорта вследствие резкого ухудшения погоды. Об этом сообщается на официальном сайте «Алтайавтодора».

В понедельник, 25 декабря в Благовещенском и Кулундинском районах Алтайского края было закрыто движение на трассах регионального значения в связи с плохой погодой. В «Алтайавтодоре» уточнили, что для безопасности дорожники ограничили проезд по автодороге «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области» на участке от 311 до 348 км. Было прекращено автомобильное движение также на трассах «Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда» с 90 по 189 км и «Алейск – Родино – Кулунда – Казахстан» с 250 по 303 км.

В МЧС предупредили жителей региона о неблагоприятной погоде на 25 и 26 декабря. В эти дни будет идти сильный снег и дождь, местами синоптики ожидают метель и усиление ветра до 27 м/с. Региональный ЦГМС объявил штормовое предупреждение.

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