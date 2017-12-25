Сергей Жвачкин утвердил премии для томских ученых

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подвел итоги конкурса на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры.

25 декабря пресс-служба администрации Томской области объявила, что восемь научно-педагогических коллективов области получат 150 тысяч рублей. Это коллективы, представляющие Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томский национальный исследовательский медицинский центр, Сибирский государственный медицинский университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Институт оптики атмосферы имени В. Зуева, областной колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг.

Восемь томских ученых, профессоров и доцентов университетов и академических институтов удостоились премий по 60 тысяч рублей. Кроме того, 25 молодых научных сотрудников, специалистов, докторантов и аспирантов получили по итогам конкурса по 25 тысяч. 25 студентов университетов — по 15 тысяч. Награждение лауреатов губернаторского конкурса пройдет в феврале, накануне Дня российской науки.

«Мы создаем в Томской области научно-образовательный центр мирового уровня, который станет новым импульсом для развития промышленности и всей экономики. И мы будем поддерживать как выдающихся, так и начинающих ученых, талантливых студентов и магистрантов», — заявил Сергей Жвачкин.

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