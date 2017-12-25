Алексей Толоконский и «Стрижи» обсудили проекты спортивных объектов

В офисе ГК «Стрижи» состоялась рабочая встреча начальника управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска Алексея Толоконского с руководством компании-застройщика, обсуждались планы по развитию спортивной инфраструктуры и в микрорайоне «Стрижи», и в жилом комплексе «Северная корона».

Группа компаний «Стрижи» уделяет внимание поддержке и развитию спорта, особенно детского. На данное направление застройщиком ежегодно выделяются значительные бюджеты. Так, компания подготовила проект лыжной базы для самых юных биатлонистов в микрорайоне «Стрижи».

«Можно сделать Новосибирск прецедентным городом, потому что детских школ для самых юных, начинающих спортсменов по биатлону в нашей стране пока нет. А здесь, в рамках данной школы, предусмотрены и пневматическое стрельбище, и штрафные круги. Кроме того, все достаточно понятно по себестоимости и материалам. Поэтому Новосибирск мог бы стать стартом пилотного проекта», – отметил генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский.

Со своей стороны компания выполнила все необходимое для того, чтобы построить в микрорайоне биатлонную школу, теперь ГК ждет от мэрии подготовки земельного участка.

Создание еще одного спортивного объекта прорабатывается в ЖК «Северная корона». Здесь планируют построить спортивный комплекс с бассейном и всей необходимой инфраструктурой (кафе, спортивные магазины). На площади в 3 тыс. м2 помимо бассейна появятся залы для игровых видов спорта, единоборств, а также тренажерный зал. Данный проект сегодня находится в проработке. ГК «Стрижи» готова презентовать его в начале 2018 года.

«Мне нравятся ваши планы. Я предлагаю изложить их на бумаге, чтобы я по итогам нашей встречи сделал необходимые поручения. Есть социальные задачи, которые можно решать совместно», – подытожил начальник управления физкультуры и спорта мэрии Алексей Толоконский.

По итогам рабочей встречи были достигнуты предварительные договоренности о проведении совместных спортивных мероприятий в микрорайонах застройщика.

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