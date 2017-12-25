Сити-фермерство: бизнес или хобби?

22 декабря в рамках презентации инновационных разработок для микро, малого и среднего бизнеса, организованного департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска была представлена одна из профессий будущего – сити-фермерство. Что это на сегодняшний день? Перспективная отрасль для бизнеса, перспективы которой подтверждаются властями, или специфическое хобби городских жителей?

Как констатировал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, на сегодня более 73% россиян проживают в городах. Однако стремление к сельской жизни и здоровому образу жизни вынуждают их идти на компромисс и внедрять элементы фермерского домашнего хозяйства в свой городской быт. Таких примеров в Новосибирске становится еще больше. Например, совсем недавно поддался такому веянью и новосибирский бизнесмен Александр Лысковский, который основал компанию Alawar. Он недавно инвестировал в создание автоматизированных круглогодичных теплиц для органического выращивания овощей, ягод и зелени.

Неудивительно, что такая тема вызвала интерес бизнеса. В дискуссии приняли участие около 30 предпринимателей. Присутствующих интересовали вопросы о деталях сити-фермерства, методах заработка и перспективах отрасли. В свою очередь бизнесмены, которые уже успешно реализуют свои проекты в этой отрасли, ответили на эти вопросы и рассказали о том, какими средствами можно добиться желаемого результата.

Заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Максим Останин заявил, что представленные проекты должны получить распространение, в том числе и в быту: «Различные изобретения демонстрируются для того, чтобы их можно было внедрять как в бизнес, так и в нашу повседневную жизнь».

Сельскохозяйственные культуры в городских условиях

Генеральный директор компании «Проростки» Анастасия Бессонова занимается сити-фермерством уже 6 лет. Ее компания производит проростки пшеницы, чечевицы, нута, фасоли, кресс-салата и овса в Советском районе Новосибирска. Однако, налаженное партнерство с большинством количеством крупных торговых сетей города позволяет ей реализовывать продукцию по всему городу. По ее убеждению, человек, который считает, что ведет здоровый образ жизни, не может пренебречь здоровой пищей. Компания «Проростки» же имеет сертификат соответствия в «Новосибирском центре сертификации и мониторинга качества продукции». «Проростки – это абсолютно точно натуральный продукт. Он усваивается со 100%-ой вероятностью», – заверила участников Анастасия Бессонова.

Технология производства, по словам предпринимательницы весьма проста. Она рассказала корреспонденту «КС», что средства для того, чтобы проращивать семена, доступны абсолютно каждому. «Можно вообще ничего не покупать, почти все зерновые культуры можно просто замачивать в тарелке. Да, чтобы проращивать зелень, нужны специальные установки – «Спраутеры», их можно найти в магазинах. Стоят они о 1000 до 15 000 рублей, правда, принцип работы у них одинаковый, поэтому разница в цене объясняется лишь дизайном», – поделилась опытом Анастасия Бессонова. Тем не менее, она отметила, что не все люди хотят заниматься подобной деятельностью в домашних условиях. Как и во многих других отраслях, зачастую людям проще купить то, что производится массово. Об этом лишний раз свидетельствует опыт Анастасии Бессоновой.

Одной из проблем работы с проростками является их относительно недолгий срок хранения – семь суток. Однако, предпринимательница уверяет, что расфасованные продукты в кратчайший срок, в рефрежераторе доставляются к торговым точкам. Тем не менее, та продукция, которая не продается за недельный срок годности, доставляет большие проблемы поставщику. Анастасия Бессонова признается, что с разными торговыми сетями процесс возврата построен по-разному. «Сбыт – основная трудность любого бизнеса. Мы не со всеми сетями работаем на безвозвратной основе. Где-то нам оформляют возврат. Очень удачно, что есть те, кто выращивают кроликов. Они как раз и забирают у нас то, что вернули сети», – призналась предпринимательница.

Отвечая на вопрос о том, как «Проростки» соотносятся с обычными витаминными комплексами и другим здоровым питанием Анастасия Бессонова заметила, что, несмотря на то, что по цене ее продукт может проигрывать конкурентам, его качество должно компенсировать это.

Бизнес на проростках – Это совсем непростой бизнес

«Мы уже 7 лет на рынке, а у нас до сих пор нет конкурентов. Это совсем непростой бизнес», – заверила руководитель «Проростков».

Другим примером сити-фермерства может служить президент ООО «Современные системы выращивания» Роман Рыбаков. «Самое главное в сити-фермерстве – это правильные условия роста продуктов. Наши устройства позволяют автоматизировать взращивание сельскохозяйственных культур», – разъяснил Роман Рыбаков. Устройством, которое выпускает компания бизнесмена, является система гидропоники для удаленного выращивания растений. «То, что вы видите в магазинах, выращивается в угоду длительному хранению и низкой стоимости процесса выращивания. Это не сити-фермерство», – заявил предприниматель. Он заметил, что как и в случае с проростками, можно пользоваться гидропонной установкой в домашних условиях. «Можно купить стеллаж с устройством, поставить его на балконе, нажать на кнопку и ставить и снимать салаты, на которых можно заработать от 10 тысяч рублей за квадратный метр. И это на самом дешевом салате», – рассказал Роман Рыбаков. По его словам, уже заключены договора со школами, где представители его компании расскажут о пользе сити-фермерства в целом и гидропонной установки в частности.

Отвечая на вопрос Александра Люлько, Роман Рыбаков заверил, что по его данным, аналогов такого устройства в России нет. Зарубежные же конкуренты запрашивают цену вдвое выше новосибирского предпринимателя. Поэтому, цель выйти на экспортный рынок кажется ему вполне осуществимой. «У нас уже очередь из зарубежных покупателей», – поделился бизнесмен.

Основной сложностью бизнеса является то, что разные сельскохозяйственные культуры требуют разного подхода при взращивании. И хотя, по сообщению Романа Рыбакова некоторые продукты все же можно растить вместе, для большинства культур требуются разные режимы установки и как следствие разные места.

Примечательно, что упомянутые установки по заверению Романа Рыбакова позволяют выращивать в домашних все, начиная от декоративных растений и заканчивая деревьями. Предприниматель начал свою деятельность только в начале 2017 года. По словам участников дискуссии еще рано делать выводы об эффективности работы, однако на текущий момент проект можно назвать удачным.

Онлайн-ферма

Еще одним ярким проектом сити-фермерства можно считать «Новый Колхоз» бывшего депутата горсовета Барабинска Константина Терещенко. Его бизнес-идея тоже исходит из принципов здорового образа жизни. «Никому не известно, какого качество то мясо, которое мы покупаем где-то на рынке. Мы всегда рискуем и рискуем своим здоровьем. Поэтому мы предлагаем людям наблюдать за тем, в каких условиях растет животное, мясо которого они будут есть», – поведал Константин Терещенко. Система, по его словам устроена просто: «Новый Колхоз» устанавливает веб-камеры на фермерских хозяйствах в Новосибирской области, селе Новониколаевка. Далее, покупатель, внося предоплату фермеру, получает возможность наблюдать на сайте за тем, как растет животное, за которое он заплатил. В оговоренный срок фермер доставляет покупателю мясо, за качеством которого последний имел возможность наблюдать. Такая система, по словам Константина Терещенко, помогает не только покупателям быть уверенными в качестве выращенного скота, но и сельским жителям реализовать нужное заявленное количество мяса. Главной проблемой бизнесмен считает сложность с выходом на рынок сбыта. В планах разделка и получение мяса должны осуществляться в городе.

Кроме того, Константин Терещенко подчеркнул, что покупатель в любой момент может приехать и лично понаблюдать за купленным им животным. «Есть гостиница, площадью 90 квадратных метров, которая бесплатно предоставляется покупателю на сутки. В Новониколаевке живописные места, прекрасная рыбалка, возможность отдохнуть», – добавил предприниматель.

На вопрос индивидуального предпринимателя Алексея Попова о том, какие гарантии предоставляет «Новый Колхоз» о прохождении ветеринарного контроля скота, участвующего в проекте, Константин Терещенко ответил, что возможности личного участия помогают подтвердить прохождение данного контроля. «Вы всегда можете приехать и проверить все надлежащие документы у фермеров. Они проходят через проверки всех нужных органов. Я вас уверяю, фермер может вам привезти 120-ти килограммовую, неразделанную тушу свиньи с ветеринарной печатью, но этот вариант по понятным причинам никому не интересен», – заключил Константин Терещенко.

В заключение обсуждения темы Александр Люлько заметил, что сити-фермерство действительно перспективная, с точки зрения бизнеса ниша: «Пока для многих увлекающихся людей сити-фермерство – это хобби, которое может перерасти в успешную индустрию. Сегодня это модно и полезно, завтра – прибыльно», – резюмировал Александр Люлько.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter