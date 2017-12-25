Индекс «Оливье» подрос в Новосибирске за 2017 год на 2,2%

По сравнению с декабрем 2016 года набор продуктов для салата «Оливье» в Новосибирске подорожал на 2,2%. Эксперты консалтингового агентства «R-Аналитика» подсчитали стоимость празднования Нового года в Новосибирске.

Рассматривая цены на елку и украшения к ней, стоимость кондитерских изделий и спиртных напитков, а также стоимость салата «Оливье», агентство «R-Аналитика» оценило изменение динамики цен на празднование предстоящего Нового года-2018.

Так, согласно исследованию аналитиков, средние цены на ели живые и искусственные и на елочные украшения по сравнению с декабрем 2016 года выросли. Например, средняя стоимость натуральной ели высотой 1,5-2,5 м возросла на 7% и составляет 1,5 тыс. рублей. Искусственная ель высотой 1-1,2 м подорожала на 20% и в среднем стоит 1,2 тыс. рублей. Лесные хозяйства Новосибирской области в этом году планируют заготовить 35 тыс. хвойных деревьев, что на 16% выше прошлогодних объемов 2016 года. На сегодня, как показывает карта портала «Мой Новосибирск», количество елочных базаров в Новосибирске составляет 49, что меньше чем в декабре 2016 года. Тогда их насчитывалось 57. Цены на гирлянду и звезду-верхушку практически не изменились и в этом году: LED–гирлянда длиной 1,5-1,7 м. в среднем стоит 265 рублей, звезда–верхушка 19-21 см – 215 рублей. Средняя цена на мишуру длиной 2 м и диаметром 5-7 см снизилась на 15% и составила 46 рублей. Набор шаров (6 шт., 6 см, пластик) подорожал на 30% и стоит в среднем 92 рублей.

Средние цены на шоколадные конфеты, кексы, рулеты в канун 2018 года в среднем снизились на 3,5%. В агентстве отметили, что сильнее всего подешевел шоколад: его средняя цена уменьшилась на 6,9% и составила 733 рублей/кг. Цена на торты увеличились на 9% и составила 507,2 рублей/кг. Цены на алкогольную продукцию продемонстрировали небольшой рост: вино игристое отечественное подорожало на 2,5% и в среднем стоит 354,9 рублей/л, водка подорожала на 2,3% и в среднем стоит 684,6 рублей/л, коньяк ординарный отечественный подорожал на 4,1% и в среднем стоит 1424,7 рублей/л.

«Чтобы оценить, как изменилась стоимость салата «Оливье», мы проанализировали изменение стоимости его ингредиентов по следующему рецепту: 300 грамм «Докторской» колбасы, 5 яиц, 3-4 средние картофелины (200 грамм), одна морковь (100 грамм), одна средняя луковица (100 грамм), свежий огурец (100 грамм), 1 яблоко (100 грамм), майонез (примерно 150 грамм) и банка зелёного горошка», — рассказывает директор консалтинговой компании «R-Аналитика» Максим Ремизов.

В итоге, по сравнению с декабрем 2016 года набор продуктов для салата подорожал в Новосибирске на 2,2%. Впрочем, это меньше, чем в прошлом году – тогда средний чек ингредиентов для «Оливье» вырос на 7,5%.

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