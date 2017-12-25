Библиотеки перестали быть фондами и стали ресурсами. Сюда приходят на научно-популярные лекции, художественные вернисажи, на круглые столы и развивающие детские программы. Примером может служить ГПНТБ СО РАН, публичные мероприятия которой в 2017 году собрали больше 48 тыс. участников и гостей без учета читателей. Какие из них пользовались наибольшим успехом, и чего стоит ожидать от библиотеки в 2018 году – в материале «КС».

Календарный год для крупнейшей библиотеки Зауралья определяют пять крупных мероприятий: три фестиваля науки, библионочь и литературный форум, который теперь называется «Книжная Сибирь», и сотня мелких. Подобная программа ждет новосибирцев и в наступающем 2018 году.

Год откроет День российской науки. В феврале текущего года целый этаж ГПНТБ СО РАН был отдан популяризаторам науки, школьным кумирам. Впрочем, ажиотаж был заметен не только возле стойки парка чудес «Галилео» — вполне взрослые проекты виртуальной и добавленной реальности, мощные компьютеры, представительства институтов СО РАН, химические опыты и даже фрезерные и токарные станки вызывали восторг у гостей категории 12+! Кроме выставки в программе скорее всего вновь будут выступления лидеров инновационных компаний. Они одинаково рады встрече и с партнерами, и с детьми. Скажем, руководитель стартапа SpectraTek (компании-резидента новосибирского Академпарка) Артем Попов так и говорит: «Меня впечатлило большое количество школьников (по итогам дней науки в феврале 2017 года). Для них очень приятно рассказывать и вдвойне приятно, если получается их «зацепить»».

Библионочь накрывает страну в апреле. Свою «версию» в научной библиотеке планируют снова начать с фотосушки — на натянутые между колонн веревки любой желающий сможет на несколько часов «выставить» свою распечатанную фотографию, приглядеться к «чужим», а после финального свистка забрать любую на память. Молодежь готова показывать десятки карточек, главные жанры которых — портрет и «странный пейзаж». Вообще, фотографическое движение недооценивают. Принято снисходительно говорить о «всепроникающей фотографии». Но тысячи и тысячи готовы идти (и идут) дальше фиксации действительности. Оттого так много гостей на мастер-классах Анны Масловой или Оксаны Козыревой. Оттого набивается столько зрителей на фоторевью Павла Мирошникова, Валерия Кламма или Евгения Иванова.

Выставка живописи, графики и фотографии Back in GPNTB обещает стать ежегодной. В 2017 году она собрала творцов, когда-то показавших свои проекты в библиотеке, и вот — много лет спустя возвращающихся с новыми работами и регалиями. Идея выставки — на совести художника Андрея Курченко. Это он рассказал о заветной и тщательно хранимой книжице впечатлений посетителей выставки 1988 года… Постепенно нашлась графика Константина Скотникова образца 1986 (и рядом выставили работы 2016 года), совсем древние карточки Андрея Ивановича Лашкова и еще дюжины мастеров своего дела.

Безусловно, многие прошли мимо высокого искусства, но проголосовали «за» двигательную активность — запомнили, скажем, бал по всем правилам жанра от школы светского танца «Отражение» или… велопробег по второму этажу библиотеки. Новосибирску остро не хватало первой городской велодорожки. И ее решили организовать в ГПНТБ СО РАН. Куратор движения «Привет, велосипед» Алексей Куницин и еще два десятка активистов «нарезали» два круга по территории, еще буквально вчера занятой тысячами каталожных ящичков — теперь их окончательно вытеснили компьютеры. Никакого баловства — это была серьезная социальная акция. «Все считают, что велосипед — это очень просто. Даже есть фраза — «изобретать велосипед», как делать что-то очевидное. Но вот во время этого велопробега велосипед ещё никогда не был так близок к науке», — пояснил Алексей Куницин. Велосипедисты традиционно стартуют от крыльца библиотеки – отсюда начинается велозаезд Дедов Морозов и «Километры Победы».

Встречи с медийными личностями не собирают толп. Исключения — разве что Никас Сафронов и Дмитрий Быков. Обычно на творческие встречи с писателями приходят единицы. Но прозаики не в обиде. Денис Гуцко, приезжавший в Новосибирск с новой книгой «Большие и маленькие», сборником больших и маленьких рассказов о больших и маленьких людях, которые решают свои большие и маленькие проблемы, признается, что Новосибирск его впечатлил — особенно всем, что связано с вузовской и научной сферой: масштаб зданий, глубина людей, ощущение стоящей за всем этим Школы, след традиций и судеб.

Вихрь диктантов вовлекает все больше добровольцев. Не только школьников и студентов. На Тотальный диктант, Всероссийскую лабораторную по физике, географический и этнографический диктант приходят профессионалы, любители и даже не любители знаний. Их объединяет желание проверить уровень эрудиции, сыграть в азартную игру на научный интерес. «ГПНТБ СО РАН стала одной из ключевых площадок Тотального диктанта в Новосибирске. Главная ее черта — особая атмосфера доброжелательности, теплоты и единомыслия, которую каждый год отмечают участники и диктующие», — поясняет директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Лекции ученых из цикла «Науч-ТОП» в первую очередь направлены на школьную аудиторию. В этих мероприятиях половина успеха приходится на долю лектора, вторая половина – заслуга профильных специалистов мэрии Новосибирска, гарантирующих минимальную явку школьников специализированных классов. Но в результате «разбег» все равно получается масштабным, от 30 до 500 гостей. Безусловные лидеры 2017 года — блистательный и веселый (несмотря на тему своих выступлений) математик Александр Гутман из НГУ и дотошный и обаятельный директор Института систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук Виктор Глупов — на каждую из этих лекций пришло больше 500 слушателей. Стоит отметить, что Александр Гутман никогда раньше не выступал перед столь массовой аудиторией: «Я обнаружил, что такое количество слушателей дает новое качество: рождается единый интеллект, умный, веселый, жадный до информации и удивительно чуткий — послушно следующий за мыслью и очень живо откликающийся на любые аллюзии и шутки», — пояснил Александр Гутман.

Серия публичных встреч «Разговор по существу» объединяет за овальным столом профессионалов по «отраслевому» признаку. В серии бесед провайдеров, организаторов событий, юристов и многих других первыми были дизайнеры. На той встрече обсуждали самые интересные проекты, реализованные и инициированные в нашем городе в 2016 году. Конечно, для коллектива библиотеки главные события года – проекты, инициированные ею самой: конкурс на лучшую концепцию дизайна интерьера научного читального зала и новый логотип ГПНТБ СО РАН. Автору логотипа, Владимиру Зянкину, удалось вырваться из рабочих будней: «Все мы заложники повседневности и рутины. И в этой гонке мы забываем о том, что живое человеческое общение — это одна из самых главных ценностей. Поэтому так важно встречаться и обсуждать вечные и насущные темы, находить единомышленников и оппонентов».

По сути, все опрошенные эксперты сходятся в одном — нужно чаще собираться вместе. И ценность площадок, «не окрашенных» политическими, экономическими или социальными идеями, растет. Знаменитый питерский фотограф Андрей Чежин заезжал в библиотеку провести небольшую лекцию, но успел и поговорить с засегдатаями, и посмотреть экспозицию. «Увидел выставленные работы и, хотя я не первый раз в Новосибирске, познакомился с фотографами, которых раньше не знал, — добавляет мастер. — Но главное, что в это время в ГПНТБ СО РАН в целом и в конференц-зале в частности было много гостей, все здание буквально захватили любители фотографии и им сочувствующие».

А Ирина Яциневич из «Альянс Франсез» подвела итог: «Когда мы предложили библиотеке программу «Пространство для маневра» француженки Элизабет Сант-Жальм, мы и представить не могли, что временно пустующая аудитория, в которой за несколько дней был создан художественный проект, станет жизненным пространством для многих художников и артистов Новосибирска. После перфоманса Элизабет в эту же аудиторию в сентябре пришел и привел своего читателя французский историк и беллетрист Брюно Виане. Конечно же, этот проект Альянс Франсез не был бы возможен, если бы не фестиваль «Книга Сибири», который привлек сотни участников и тысячи зрителей. Неожиданный успех получила скромная, хотя и концептуальная выставка коллажей Жака Превера, которая выставлялась в библиотеке всего месяц. По следам выставки «Альянс Франсез» совместно с молодыми художниками и дизайнерами создал целую коллекцию коллажей, которые не стыдно демонстрировать и за рубежом и которой заинтересовалось посольство Франции. В 2018 году две даты – 100 лет библиотеке и 15 лет Альянс Франсез в Новосибирске».

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