Предпочитающие тысячи

 
 
Александр Гутман. Фото Антона Веселова

Библиотеки перестали быть фондами и стали ресурсами. Сюда приходят на научно-популярные лекции, художественные вернисажи, на круглые столы и развивающие детские программы. Примером может служить ГПНТБ СО РАН, публичные мероприятия которой в 2017 году собрали больше 48 тыс. участников и гостей без учета читателей.  Какие из них пользовались наибольшим успехом, и чего стоит ожидать от библиотеки в 2018 году – в материале «КС».

Календарный год для крупнейшей библиотеки Зауралья определяют пять крупных мероприятий: три фестиваля науки, библионочь и литературный форум, который теперь называется «Книжная Сибирь», и сотня мелких. Подобная программа ждет новосибирцев и в наступающем 2018 году.

Год откроет День российской науки. В феврале текущего года целый этаж ГПНТБ СО РАН был отдан популяризаторам науки, школьным кумирам. Впрочем, ажиотаж был заметен не только возле стойки парка чудес «Галилео» — вполне взрослые проекты виртуальной и добавленной реальности, мощные компьютеры, представительства институтов СО РАН, химические опыты и даже фрезерные и токарные станки вызывали восторг у гостей категории 12+! Кроме выставки в программе скорее всего вновь будут выступления лидеров инновационных компаний. Они одинаково рады встрече и с партнерами, и с детьми. Скажем, руководитель стартапа SpectraTek (компании-резидента новосибирского Академпарка) Артем Попов так и говорит: «Меня впечатлило большое количество школьников (по итогам дней науки в феврале 2017 года). Для них очень приятно рассказывать и вдвойне приятно, если получается их «зацепить»».

Библионочь накрывает страну в апреле. Свою «версию» в научной библиотеке планируют снова начать с фотосушки — на натянутые между колонн веревки любой желающий сможет на несколько часов «выставить» свою распечатанную фотографию, приглядеться к «чужим», а после финального свистка забрать любую на память. Молодежь готова показывать десятки карточек, главные жанры которых — портрет и «странный пейзаж». Вообще, фотографическое движение недооценивают. Принято снисходительно говорить о «всепроникающей фотографии». Но тысячи и тысячи готовы идти (и идут) дальше фиксации действительности. Оттого так много гостей на мастер-классах Анны Масловой или Оксаны Козыревой. Оттого набивается столько зрителей на фоторевью Павла Мирошникова, Валерия Кламма или Евгения Иванова.

Городские дни науки. Фото Антона Веселова
Городские дни науки. Фото Антона Веселова

Выставка живописи, графики и фотографии Back in GPNTB обещает стать ежегодной. В 2017 году она собрала творцов, когда-то показавших свои проекты в библиотеке, и вот — много лет спустя возвращающихся с новыми работами и регалиями. Идея выставки — на совести художника Андрея Курченко. Это он рассказал о заветной и тщательно хранимой книжице впечатлений посетителей выставки 1988 года… Постепенно нашлась графика Константина Скотникова образца 1986 (и рядом выставили работы 2016 года), совсем древние карточки Андрея Ивановича Лашкова и еще дюжины мастеров своего дела.

Безусловно, многие прошли мимо высокого искусства, но проголосовали «за» двигательную активность — запомнили, скажем, бал по всем правилам жанра от школы светского танца «Отражение» или… велопробег по второму этажу библиотеки. Новосибирску остро не хватало первой городской велодорожки. И ее решили организовать в ГПНТБ СО РАН. Куратор движения «Привет, велосипед» Алексей Куницин и еще два десятка активистов «нарезали» два круга по территории, еще буквально вчера занятой тысячами каталожных ящичков — теперь их окончательно вытеснили компьютеры. Никакого баловства — это была серьезная социальная акция.  «Все считают, что велосипед — это очень просто. Даже есть фраза — «изобретать велосипед», как делать что-то очевидное. Но вот во время этого велопробега велосипед ещё никогда не был так близок к науке», — пояснил Алексей Куницин. Велосипедисты традиционно стартуют от крыльца библиотеки – отсюда начинается велозаезд Дедов Морозов и «Километры Победы».

Встречи с медийными личностями не собирают толп. Исключения — разве что Никас Сафронов и  Дмитрий Быков. Обычно на творческие встречи с писателями приходят единицы. Но прозаики не в обиде. Денис Гуцко, приезжавший в Новосибирск с новой книгой «Большие и маленькие», сборником больших и маленьких рассказов о больших и маленьких людях, которые решают свои большие и маленькие проблемы, признается, что Новосибирск его впечатлил — особенно всем, что связано с вузовской и научной сферой: масштаб зданий, глубина людей, ощущение стоящей за всем этим Школы, след традиций и судеб.

Дмитрий Быков. Фото Антона Веселова
Дмитрий Быков. Фото Антона Веселова

Вихрь диктантов вовлекает все больше добровольцев. Не только школьников и студентов. На Тотальный диктант, Всероссийскую лабораторную по физике, географический и этнографический диктант приходят профессионалы, любители и даже не любители знаний. Их объединяет желание проверить уровень эрудиции, сыграть в азартную игру на научный интерес. «ГПНТБ СО РАН  стала одной из ключевых площадок Тотального диктанта в Новосибирске. Главная ее черта — особая атмосфера доброжелательности, теплоты и единомыслия, которую каждый год отмечают участники и диктующие», — поясняет директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Лекции ученых из цикла «Науч-ТОП» в первую очередь направлены на школьную аудиторию. В этих мероприятиях половина успеха приходится на долю лектора, вторая половина – заслуга профильных специалистов мэрии Новосибирска, гарантирующих минимальную явку школьников специализированных классов. Но в результате «разбег» все равно получается масштабным, от 30 до 500 гостей. Безусловные лидеры 2017 года — блистательный и веселый (несмотря на тему своих выступлений) математик Александр Гутман из НГУ и дотошный и обаятельный директор Института систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук Виктор Глупов — на каждую из этих лекций пришло больше 500 слушателей. Стоит отметить, что  Александр Гутман никогда раньше не выступал перед столь массовой аудиторией: «Я обнаружил, что такое количество слушателей дает новое качество: рождается единый интеллект, умный, веселый, жадный до информации и удивительно чуткий — послушно следующий за мыслью и очень живо откликающийся на любые аллюзии и шутки», — пояснил Александр Гутман.

Серия публичных встреч «Разговор по существу» объединяет за овальным столом профессионалов по «отраслевому» признаку. В серии бесед провайдеров, организаторов событий, юристов и многих других первыми были дизайнеры. На той встрече обсуждали самые интересные проекты, реализованные и инициированные в нашем городе в 2016 году. Конечно, для коллектива библиотеки главные события года – проекты, инициированные ею самой: конкурс на лучшую концепцию дизайна интерьера научного читального зала и новый логотип ГПНТБ СО РАН. Автору логотипа, Владимиру Зянкину, удалось вырваться из рабочих будней: «Все мы заложники повседневности и рутины. И в этой гонке мы забываем о том, что живое человеческое общение — это одна из самых главных ценностей. Поэтому так важно встречаться и обсуждать вечные и насущные темы, находить единомышленников и оппонентов».

По сути, все опрошенные эксперты сходятся в одном — нужно чаще собираться вместе. И ценность площадок, «не окрашенных» политическими, экономическими или социальными идеями, растет.  Знаменитый питерский фотограф Андрей Чежин заезжал в библиотеку провести небольшую лекцию, но успел и поговорить с засегдатаями, и посмотреть экспозицию. «Увидел выставленные работы и, хотя я не первый раз в Новосибирске, познакомился с фотографами, которых раньше не знал, — добавляет мастер. — Но главное, что в это время в ГПНТБ СО РАН в целом и в конференц-зале в частности было много гостей, все здание буквально захватили любители фотографии и им сочувствующие».

Виктор Глупов и его выставка. Фото Антона Веселова
Виктор Глупов и его выставка. Фото Антона Веселова

А Ирина Яциневич из «Альянс Франсез» подвела итог: «Когда мы предложили библиотеке программу «Пространство для маневра» француженки Элизабет Сант-Жальм, мы и представить не могли, что временно пустующая аудитория, в которой за несколько дней был создан художественный проект, станет жизненным пространством для многих художников и артистов Новосибирска. После перфоманса Элизабет в эту же аудиторию в сентябре пришел и привел своего читателя французский историк и беллетрист Брюно Виане. Конечно же, этот проект Альянс Франсез не был бы возможен, если бы не фестиваль «Книга Сибири», который привлек сотни участников и тысячи зрителей. Неожиданный успех получила скромная, хотя и концептуальная выставка коллажей Жака Превера, которая выставлялась в библиотеке всего месяц. По следам выставки «Альянс Франсез» совместно с молодыми художниками и дизайнерами создал целую коллекцию коллажей, которые не стыдно демонстрировать и за рубежом и которой заинтересовалось посольство Франции. В 2018 году две даты – 100 лет библиотеке и 15 лет Альянс Франсез в Новосибирске».

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