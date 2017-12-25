Федерация рестораторов и отельеров Новосибирской области объединилась с сибирской общественной организацией рынка гостеприимства. Президент новой структуры Владимир Бурковский инициировал в конце декабря круглый стол на площадке Заксобрания Новосибирской области, на котором подвел итоги года в секторе общественного питания, представил руководство федерации и анонсировал планы на будущее.

Заместитель министра – начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Вячеслав Братцев напомнил, что на сегодня доля оптовой и розничной торговли в ВРП области немного обгоняет среднестрановой показатель (19,4% против 19,2%) и значительно опережает долю по СФО (там 12,2%).

В свою очередь оборот оптовой торговли в области с 2010 года практически утроился — с 397,7 млрд руб. до 1025,1 млрд руб. Причем, рост был монотонный. Розница росла слабее, а в последний год вообще откатилась с 450 до 420,2 млрд. При этом оборот общественного питания за неполные 10 лет удвоился и достиг 22.6 млрд.

Индексы физического объема розничного и оптового оборота, общественного питания по Новосибирской области в рознице падали до уровня 2015 года, а теперь снова растут (в 2017 – 101,4%). В опте произошел подобный скачок, но сейчас параметр уже практически сравнялся с индексом 2010 года – 110,3%. Рознице до реванша далеко, а вот общественное питание давно наверстало упущенное и заняло новые рубежи – 113%.

В области 2409 предприятий общественного питания, из них 65% — малые предприятия, а 5.6% — ИП-шники. При этом оборот предприятий общественного питания заметно обгоняет красноярские показатели и почти вдвое превышает, иркутские или омские.

Заместитель начальника департамента – начальник управления потребительского рынка департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин в свою очередь привел городскую статистику. В 2017 году количество посадочных мест в общепите увеличилось на 1000. Сегодня в столице Сибири действуют 2093 предприятий на 10,3 тыс. посад мест. При нормативе по обеспеченности местами в предприятиях общественного питания 40 на 1000, в Новосибирске 67 на 1000. По количеству предприятий общественного питания лидирующее положение, как ни странно, занимает Ленинский район, Центральный район на втором месте — 377 против 364.

В 2018 году мэрия в содружестве с кулинарами и федерацией готовит ряд «удивлений» на 125-летие города. Помимо фестиваля национальных кухонь планируется поставить рекорд – возможно, приготовить 125-метровое пирожное или испечь торт на 125 кг.

Владимир Бурковский выступил с программным заявлением об истории Федерации и рассказал о проблемах ресторанного бизнеса. Например, концепция некоторых заведений подразумевает курение кальянов в них, однако законодательно кальян – спорный предмет. Подобные спорные вопросы на законодательном уровне, по словам ресторатора, призвана решать Федерация рестораторов и отельеров Новосибирской области. Также, по словам Владимира Бурковского, Федерация рестораторов и отельеров Новосибирской области будет инициировать ежегодные кулинарные мероприятия, которые будут направлены на привлечение в Новосибирск рестораторов и туристов из других регионов.

Выступили и вице-президенты федерации: Александр Бойко (по направлению «Отели»), Виталий Насоленко (по направлению «Общественное питание в ритейле), Галина Шеломенцева (по общим вопросам, председатель правления Сибирской Федерации рестораторов), Владимир Ников (по международным связям). Тут же было принято решение о внесении в состав правления еще одного вице-президента, на этот раз по туризму. В резолюции круглого стола 9 пунктов, как технологические, например, провести встречу рестораторов и отельеров с представителями власти, так и творческие — скажем, о проведении Сибирского фестиваля пиццы (инициатором выступил основатель новосибирской сети тратторий Papa Carlo Денис Метаев), запустить систему оповещения всех участников рынка о новостях Федерации и, наконец, поставить на поток мониторинг основных показателей отелей.

На основе экспертных дискуссий была выработана резолюция, которая, по мнению участников круглого стола, должна придать дополнительный импульс развитию индустрии гостеприимства в Новосибирске и Новосибирской области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Бойко,

вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Новосибирской области по направлению «Отели»

– Если в мире бизнес-турист тратит в сутки 360 долларов, то в Новосибирске он оставляет всего лишь 78 долларов. В Новосибирске сконцентрировано множество уникальных туристических объектов, готовых привлечь туристов из других регионов страны. Сумму суточных туристических затрат надо приравнять к общемировой.

Виталий Насоленко,

вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Новосибирской области по направлению «Общественное питание в ритейле»

– Сейчас большинство представителей индустрии стремятся использовать для своих блюд качественные продукты и преимущественно работают с фермерами. Например, в наших планах– до конца 2018 года продавать в магазинах «Бахетле» 75% собственной продукции. Сейчас эта цифра составляет 46%, однако, понятие «фермерский продукт» сейчас подменяется и в марках, так называемых «фермерских продуктов», встречаются искусственные красители и консерванты.

Галина Шеломенцева,

вице-президент по общим вопросам Федерации рестораторов и отельеров Новосибирской области

– В планах на 2018 год организация и проведение серии городских мероприятий совместно с управлением потребительского рынка департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. В число мероприятий войдут организация гастрономической улицы, установление кулинарного рекорда, приуроченного к 125-летию Новосибирска, проведение конференции для представителей индустрии гостеприимства. Также в планах – организация серии бесплатных разъяснительных семинаров для представителей индустрии гостеприимства.

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