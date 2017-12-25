Стали известны имена финалистов всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из регионов СФО. Среди 30 участников, прошедших в финал, 11 человек представляют Новосибирскую область.

Окружной полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» проходил в Новосибирске с 4 по 7 декабря. В конце минувшей недели организаторы конкурса объявили имена финалистов из СФО и Новосибирской области в частности. Все они будут награждены образовательными грантами в размере 1 млн рублей. Из 30 сибирских финалистов 11 человек представляют Новосибирскую область, по 3 человека – Омскую, Иркутскую, Кемеровскую области и Красноярский край, по 2 участника – из Томской области, Республики Бурятия, Забайкальского края, а также 1 человек – из Алтайского края.

Как следует из сообщения пресс-службы конкурса, финалистами из Новосибирской области стали 10 жителей областной столицы и один человек из Бердска:

Александр Бухвалов (Новосибирск, ПАО «Новосибирский завод химконцентратов»);

Алексей Гвоздев (Новосибирск, АО «СИБЭКО»);

Игорь Диденко (Новосибирск, ООО «Компания ГофроМастер»);

Елена Зайцева (Новосибирск, ПАО Банк ВТБ);

Дмитрий Игонин (Бердск, ООО «Кимберли-Кларк»);

Степан Колесников (Новосибирск, ООО ДГ-Софт);

Егор Немкин (Новосибирск, АО «Трест «Связьстрой-6»);

Евгений Покушалов (Новосибирск, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н.Мешалкина»);

Максим Теслевич (Новосибирск, ОАО «РЖД»);

Надежда Чучелина (Новосибирск, Торговый центр WINDSOR);

Иван Шмаков (Новосибирск, ПАО ВТБ).

Из 199 тыс. конкурсантов со всей России, подавших заявки на первом этапе, до полуфинала дошли только 2691 человек. Из них 300 перспективных управленцев примут участие в финале в феврале 2018 года, в ходе которого будут определены 100 победителей. Ранее врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников говорил, что потенциал участников проекта будет использован не только при формировании кадрового резерва органов региональной власти, но и в работе общественных советов при областных исполнительных органах государственной власти. Недавно один из участников полуфинала Кирилл Лебедев был назначен начальником управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Новосибирской области.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter