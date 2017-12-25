Стали известны имена финалистов всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из регионов СФО. Среди 30 участников, прошедших в финал, 11 человек представляют Новосибирскую область.
Окружной полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» проходил в Новосибирске с 4 по 7 декабря. В конце минувшей недели организаторы конкурса объявили имена финалистов из СФО и Новосибирской области в частности. Все они будут награждены образовательными грантами в размере 1 млн рублей. Из 30 сибирских финалистов 11 человек представляют Новосибирскую область, по 3 человека – Омскую, Иркутскую, Кемеровскую области и Красноярский край, по 2 участника – из Томской области, Республики Бурятия, Забайкальского края, а также 1 человек – из Алтайского края.
Как следует из сообщения пресс-службы конкурса, финалистами из Новосибирской области стали 10 жителей областной столицы и один человек из Бердска:
- Александр Бухвалов (Новосибирск, ПАО «Новосибирский завод химконцентратов»);
- Алексей Гвоздев (Новосибирск, АО «СИБЭКО»);
- Игорь Диденко (Новосибирск, ООО «Компания ГофроМастер»);
- Елена Зайцева (Новосибирск, ПАО Банк ВТБ);
- Дмитрий Игонин (Бердск, ООО «Кимберли-Кларк»);
- Степан Колесников (Новосибирск, ООО ДГ-Софт);
- Егор Немкин (Новосибирск, АО «Трест «Связьстрой-6»);
- Евгений Покушалов (Новосибирск, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н.Мешалкина»);
- Максим Теслевич (Новосибирск, ОАО «РЖД»);
- Надежда Чучелина (Новосибирск, Торговый центр WINDSOR);
- Иван Шмаков (Новосибирск, ПАО ВТБ).
Из 199 тыс. конкурсантов со всей России, подавших заявки на первом этапе, до полуфинала дошли только 2691 человек. Из них 300 перспективных управленцев примут участие в финале в феврале 2018 года, в ходе которого будут определены 100 победителей. Ранее врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников говорил, что потенциал участников проекта будет использован не только при формировании кадрового резерва органов региональной власти, но и в работе общественных советов при областных исполнительных органах государственной власти. Недавно один из участников полуфинала Кирилл Лебедев был назначен начальником управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Новосибирской области.