23 декабря хоккейный клуб Сибирь проиграл матч уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 3:6. Поражение делает призрачным шанс попадания новосибирской команды в плей-офф КХЛ. В настоящий момент «Салават Юлаев» находится на 7 месте в турнирной строчке, а Сибирь — на 10-ом. В плей-офф попадут лишь первые 8 команд.

Матч с уфимским клубом носил принципиальный характер для «Сибири». Разница в турнирной таблице между командами составляла 3 очка, но отнюдь не в пользу сибиряков. Нельзя говорить, что победа гарантировала «Салавату» место в плей-офф, но существенно увеличила вероятность его попадания туда по сравнению с шансами сибиряков.

Эксперты считают что у «Сибири» ещё есть возможность побороться за заветную «восьмёрку», но для этого надо выигрывать каждый последующий матч. Сейчас очень многое зависит от главного тренера команды Владимира Юрзинова, потому что сибиряки начинают набирать обороты и показывать игру. По итогам первого тайма счёт составлял 3:0 и только за 5 минут до перерыва Салават забросил первую шайбу.

Примечательно, что практически все билеты на игру были проданы в первые же дни после разгрома «Югры». Перекупщики реализовывали билеты на входе в 2 и 3 раза дороже, чем в официальных кассах. Вопрос о том, будет ли наблюдаться такой же ажиотаж на следующую домашнюю игру с «Нефтехимиком» из Нижнекамска, пока остается открытым. Турнирная статистика показывает, что соперник на порядок выше, разрыв по очкам достаточно большой: у «Сибири» 57 очков, у «Нефтехимика» —79.

«Если тренер сейчас сможет настроить игроков на то, что они способны побеждать, то они могут выиграть за счёт того, что будут больше бороться (за выход в плей-офф). Если тренеры посмотрят записи игр, то увидят совершенно очевидную зависимость. Там, где мы выиграли единоборство, мы выиграли игру», — отмечал накануне «КС» главный советник мэра города Новосибирска Виктор Толоконский.

Насколько успешно будет играть новосибирская команда, зависит от многих факторов, в том числе и от тренеров, и от болельщиков. Впереди ещё 13 игр, для «Сибири» плей-офф уже начался.

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