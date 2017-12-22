На заседании комиссии по градостроительству совета депутатов Новосибирска 22 декабря парламентарии рассмотрели изменения в ведомственную целевую программу «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.05.2013 аварийными».



Как доложил заместитель начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Денис Ковалев на заседании комиссии по градостроительству горсовета 22 декабря, в 2017 году финансирование программы «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.05.2013 аварийными и подлежащими сносу и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства» уменьшилось на 26 млн руб. На сегодня объем средств по программе составляет 65, 5 млн руб. «Эти деньги к настоящему времени освоены в полном объеме», – отметил Денис Ковалев.

Отвечая на вопрос депутатов, относительно той суммы, на которую финансирование сократилось, замначальника управления по жилищным вопросам пояснил: «А те 26 миллионов рублей были передвинуты на другую статью расходов – выплата возмещения по судебным решениям. Например, если у нас собственник отказывается получать жилое помещение при расселении, то он имеет право получить денежные средства. Вот у нас как раз имелись такие собственники. По данным вопросам есть судебные решения и общая сумма составляла порядка 26 млн руб.».

В 2018 году, как выяснилось, финансирование программы также урежут на 60 млн руб. «Тем не менее заложенных денег на реализацию программы хватит – остается столько же 66, 5 миллионов рублей», – заверил депутатов Денис Ковалев.

Члены комиссии по градостроительству поддержали изменения.

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