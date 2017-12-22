20 декабря в режиме видеоконференцсвязи состоялся второй оперативный штаб минсельхоза РФ под председательством первого замминистра Джамбулата Хатуова. Участники рынка зерна Новосибирской области обсудили проблемы, препятствующие стабилизации ситуации. Господин Хатуов призвал элеваторы региона пройти аккредитацию для участия в программе по вывозу пшеницы из Новосибирской области Объединенной зерновой компанией (ОЗК). В свою очередь, представители бизнеса указали на ряд нерешенных проблем.

Недовольство участников рынка Новосибирской области вызывают накопившиеся за девять месяцев долги ОЗК за хранение зерна интервенционного фонда, а также нехватка вагонов. При этом одно из крупнейших предприятий области ООО «Первый мелькомбинат» участвовать в программе отказалось, «чтобы не нарушить цикл производства».

Напомним, что 13 ноября в Новосибирске состоялся оперативный штаб российского минсельхоза, на котором первый заместитель министра Джамбулат Хатуов поручил крупнейшему зернотрейдеру страны Объединенной зерновой компании вывезти за пределы региона 200 тыс. тонн пшеницы 4 класса. Сделать это предполагается за четыре месяца, по 50 тыс. тонн в каждый. Находясь в Новосибирске, Хатуов подчеркнул, что ведомство взяло ситуацию на контроль, и впредь оперативный штаб будет проходить раз в месяц для отслеживания выполнения поставленных задач.

Как ранее писал «КС», в текущем году в Новосибирской области был собран рекордный урожай зерна. В частности, урожай пшеницы превысил прогнозы на 473 тыс. тонн. Большие объемы «обвалили» рынок, и цены упали до 5,5 тыс. рублей за тонну пшеницы 4-ого класса (при стоимости порядка 8 тыс. рублей годом ранее). Вместе с тем, сельхозтоваропроизводители столкнулись с проблемой нехватки мощностей для хранения, большая часть емкостей элеваторов занята зерном прошлых лет. Докладывая об исполнении поручений оперативного штаба от 13 ноября, врио министра сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин отметил, что за ноябрь удалось вывезти за пределы региона 48,85 тыс. тонн, достичь отгрузки 1,5 тыс. тонн зерна в день. «В декабре из 784 подтвержденных заявок, было представлено 690 вагонов, что составило 88%, — сказал Пронькин. — На 20 декабря уже 906 подтвержденных к отгрузке заявок, и мы вышли на производительность 17 вагонов в день. Это 1,1 тыс. тонн зерна. Темпы, которые есть, нас не устраивают», — заявил глава регионального минсельхоза. По мнению Пронькина, нехватка вагонов не дает возможности ритмично производить отгрузку зерна. Министр предложил закрепить за транспортными компаниями норматив содержания вагонов на сети дорог. Также Василий Пронькин отметил большую работу, которая была проделана в части аккредитации сельхозтоваропроизводителей и элеваторов. Напомним, что ранее недовольство представителей бизнеса вызвал тот факт, что в качестве партнеров для перевалки зерна ОЗК выбрала только Баганский и Карасукский элеваторы. «На сегодня пять элеваторов аккредитованы, два приступили к работе, у трех на руках пока нет договоров», — сказал министр. По данным «КС», процедуру аккредитации прошли, в том числе, ООО «32 зернопродукт» и ОАО «Полловиновский Элеватор».

При этом крупнейшее в регионе предприятие Новосибирский мелькомбинат №1 от участия в программе отказалось, чем вызвало недоумение участников оперативного штаба, в том числе врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

«Мы в настоящий момент в большей степени ориентированы на основной продукт – муку, — пояснил свою позицию директор ООО «Первый мелькомбинат» Иван Тимченко. — Наш комбинат является внутримельничным, и основная задача – переработка зерна. Оценив сложившуюся ситуацию, дабы не нарушить поставки готовой продукции, было принято решение в настоящий момент в программе не участвовать. Связано это только с тем, чтобы не нарушить цикл производства. Никаких других проблем с нашей стороны нет», — заверил Тимченко.

Андрей Травников заметил, что в ноябре Первый мелькомбинат «больше всех возмущался, что не попал в эту программу». Джамбулат Хатуов, в свою очередь добавил, что «на государственные задачи должны работать все», принимая во внимание, что 50% емкостей мелькомбината свободны. «Мы осуществляем реализацию государственной политики, создаем инструменты, которые позволяют стабилизировать ваш рынок, — сказал Хатуов. — Но очень многое зависит от целей и задач региональных предприятий. Если все работают на государственные задачи, значит должны работать все», — заявил он. Господин Хатуов также отметил, что имеет основания сомневаться в достоверности озвученных Тимченко цен, по которым Новосибирский мелькомбинат № 1 закупает пшеницу. Это порядка 7 тыс. рублей за тонну третьего класса без НДС.

«Я поручаю провести дополнительный анализ состояния мукомольной отрасли СФО в разрезе каждого региона», — сказал первый замминистра.

При этом ОЗК отказала в аккредитации такому крупному игроку регионального рынка, как ООО «Татарскзернопродукт». Как пояснили в Объединенной зерновой компании, сделано это было по причине подачи компанией искового заявления на ООО «ОЗК ЮГ» в новосибирский арбитраж (сделано это было еще в июле – «КС»). Отметим, что через дочернюю структуру «ОЗК ЮГ» Объединенная зерновая компания закупает пшеницу в Сибири. Как пояснил «КС» собственник ООО «Татарскзернопродукт» Владимир Арбатский, ОЗК не выплатила двум его элеваторам несколько десятков миллионов рублей. Долги накопились за хранение зерна интервенционного фонда в течение девяти месяцев.

Крупнейший зернотрейдер страны в настоящее время должен порядка 237 млн рублей предприятиям региона. Представители ОЗК долги признали, заверив, что расчеты будут произведены до конца года. Первые перечисления, по их словам, планируется произвести 22 декабря. Также в ОЗК сообщили, что готовы аккредитовать ООО «Татарскзернопродукт», если его руководители отзовут исковое заявление.

«Девять месяцев не платить элеваторам, половина из которых испытывает значительные финансовые трудности, а потом заявлять «аккредитуем, если будет отозван иск»… Я считаю это верхом непрофессионализма», — заявил в беседе с «КС» Владимир Арбатский.

По состоянию на вечер пятницы, 22 декабря, его компания средства не получила. «То, что долги будут выплачены, мы слышим с июля, пока результатов нет. Да, сейчас поступает информация от нескольких источников, что подвижки в этом вопросе есть. В лучшем случае деньги поступят 27 декабря», — полагает он.

При этом ОЗК рассчиталась за зерно нового урожая, которое начала скупать у сельхозтоваропроизводителей 12 декабря по цене 6,3 тыс рублей за тонну без НДС. «На сегодня (20 декабря, — «КС») заплачено более 178 млн рублей сельхозтоваропроизводителям, цена, по которой закупает ОЗК составляет 6,3 тыс рублей без НДС. С учетом НДС – 6,9 тыс рублей, — отметил в ходе оперативного штаба Василий Пронькин. — В связи с этим, у нас появилась небольшая проблема – зерно третьего класса стало дороже стоить на 250 рублей, чем зерно 4 класса на рынке Новосибирской области. В среднем, закупочная цена на пшеницу 4 класса поднялась до 6 тыс. рублей за тонну», — обратил внимание он.

Представители ОЗК заверили, что до конца года оплатят 50 тыс. тонн. На 20 декабря, по их словам, расчеты произведены за 27 481 тонн.

«Сегодня закупки производятся только в трех районах, мы поставили задачу компании ОЗК расширить географию. Сейчас ведется работа по аккредитации элеваторов», — сообщил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Анатолий Куценко. Анатолий Куценко также заявил, что для вывоза запланированного объема зерна 1,3 тыс. заявок на вагоны недостаточно, необходимо около 2 тыс. вагонов.

По словам Куценко, Минсельхоз России видит сразу несколько проблем на рынке зерна региона. Так, по мнению представителя ведомства, Новосибирская область значительно отстает от соседних районов по объему заявок на зерно. «В декабре 2017 года в Омской области заявлено 85 тыс. тонн, в Алтайском крае, где мы практически не занимаемся стимулированием, – 33 тыс. тонн, в Новосибирской области – 29 тыс. тонн», — привел данные Анатолий Куценко. Директор департамента также обратил внимание собравшихся, что расценки элеваторов Новосибирской области являются одними из самых высоких в стране. «Приемка в среднем 115 рублей, сушка – 96, подработка – 39, хранение одного месяца – 102, отгрузка – 468. Показатели Омской области практически на 30% ниже. Региональному штабу нужно заняться и этой проблемой», — резюмировал он.

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