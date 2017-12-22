В «ФК Открытие» обновился состав правления банка

Наблюдательным советом банка «ФК Открытие» избран новый состав правления кредитной организации, сообщили в пресс-службе банка.

Председателем правления «ФК Открытие» с 1 января 2018 года избран Михаил Задорнов. Членами правления избраны Вениамин Полянцев, Надия Черкасова (оба — с 1 января), Александр Соколов (с 21 декабря 2017 года), Сергей Русанов (с 5 февраля). До вступления в должность Михаила Задорнова, временно исполняющим обязанности председателя правления назначен Александр Соколов.

«Сформированы новый совет директоров и правление банка «Открытие». Это означает, что банк прошел два важнейших этапа санации по новой схеме, через Фонд консолидации банковского сектора», — прокомментировал Михаил Задорнов.

Как говорится в сообщении финансовой организации, была проведена оценка баланса банка, размеров чистых активов, их дорезервирование. И в результате этого первого этапа капитал банка был уменьшен до одного рубля. Соответственно, все доли бывших акционеров – субординированные кредиты и средства АСВ списаны. Второе – была проведена докапитализация «Открытия» через Фонд консолидации. Капитал банка увеличился до уровня, позволяющего соблюдать все нормативы на 1 января 2018 года, с учетом новых, повышенных со следующего года требований к капиталу для системообразующих банков. Поэтому «Открытие» уже сегодня – что очень важно для клиентов – соблюдает все нормативы даже с учетом буферов для системообразующих банков на соло-основе. Процедура санации, что чрезвычайно важно, которая, как предполагалось будет идти 6-8 месяцев, благодаря новому механизму, была проведена за 3,5 месяца. Чем быстрее проходят эти процедуры, тем лучше сохраняется существующий бизнес, тем быстрее банк перейдет к нормальной бизнес-работе.

Кроме этого, банк «Открытие» полностью готов к активной работе на рынке как корпоративного, так и розничного банкинга. Сформировано новое правление «Открытия», которое приступает к работе с 1 января 2018 года. Временная администрация ЦБ покидает банк и он полностью управляется новым менеджментом, который активно будет погружаться в работу как самого банка, так и его дочерних компаний, прежде всего «Росгосстраха» и пенсионных фондов группы «Открытие». В частности, 21 декабря прошел совет директоров «Росгосстраха», который обсуждал уже бюджет на 2018 год, организационную структуру, правление и целевые показатели для правления на 2018 год.

Первоочередными задачами правления «Открытия» являются:

формирование новой организационной структуры – как головного офиса, так и региональной сети – и кадровое укрепление банка. Эту работу организация планирует провести в ближайшие две недели;

подготовка и утверждение советом директоров бизнес-плана банка и дочерних обществ на 2018 год;

выработка бизнес-модели и операционной модели на 2018-2020 гг.;

стратегия работы с непрофильными активами и клиентская работа – встреча с клиентами, разъяснение им позиции банка.

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