Федеральные власти закрыли новосибирский аэродром Ельцовка

 
 

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому аэродром гражданской авиации Ельцовка теперь закрыт.

Новосибирский аэродром Ельцовка закрыт для обслуживания воздушных судов, следует из документа, подписанного 19 декабря премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации 21 декабря.

Аэродром, располагающийся в Дзержинском районе Новосибирска, является испытательной базой завода им. В.П. Чкалова. Отметим, что в контексте споров о строительстве мусороперерабатывающего полигона в районе Раздольного, часто упоминался и данный аэродром, поскольку объект мог угрожать безопасности испытаний на «Ельцовке». Теперь же новый участок, где предполагают разместить полигон, будет в 15 км от Раздольного.

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