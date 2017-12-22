Новосибирская область вложила в инвесторов 300 млн руб. и получила отдачу в миллиард

Объём государственной поддержки, оказанной инвесторам Новосибирской области за 9 месяцев, составил 302 млн руб. А налоговая отдача за это время составила 1 миллиард руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Общий объём инвестиций по проектам, получающим государственную поддержку за 9 месяцев 2017 года составил 4,9 млрд руб. В числе крупнейших инвестпроектов отмечают фабрику по производству бумажных изделий ООО «Белла Сибирь» и центр врачебной практики ЗАО «МЦ «Авиценна».

Кстати, в 2017 году Новосибирская область на 19 позиций улучшила свой результат в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата (27 место).

В ходе заседания коллегии министерства экономического развития Новосибирской области 21 декабря были озвучены задачи инвестиционной политики на 2018 год. В их числе работа по улучшению позиций в национальном рейтинге состояния инвестклимата, а также достижение 100% внедрения оставшихся целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter