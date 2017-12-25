Уходящий год без сомнения запомнится многочисленными отставками и назначениями во властных и деловых кругах. «КС» напоминает читателям наиболее важные и резонансные из них.

Властные перемены

2017 год оказался богат на отставки и, соответственно, назначения на самых высоких уровнях, и не только для Сибири, но и для всей страны. Первым в списке глав регионов, покинувших свой пост, оказался руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын, который ушел в отставку еще в феврале. Его сменил экс-заместитель министра транспорта России Алексей Цыденов. Который, в свою очередь, не слабо «проредил» и правительство региона.

Но основная волна губернаторских отставок пришлась на осень. Глава Красноярского края Виктор Толоконский объявил об уходе со своего поста, не дожидаясь оглашения решения президента. Он вернулся в Новосибирск и теперь уже является главным советником мэра города. О том, кто сменит Толоконского в Красноярском крае, не было известно до последнего момента, но в итоге в ожесточенной борьбе победителем стал председатель регионального заксобрания Александр Усс. Вскоре после назначения он начал кадровые перестановки в региональной власти, о которых писал «КС».

В отставку закономерно ушел и губернатор Омской области Виктор Назаров. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия» Александр Бурков. Меньшей кровью обошлась Томская область. Кадровая «перезагрузка» коснулась там в основном администрации регионального центра.

Но, наверное, самыми шумными оказались перемены в Новосибирской области. Слухи о возможной отставке губернатора Владимира Городецкого появились задолго до его официального увольнения. А уж того, что его преемником станет бывший мэр Вологды Андрей Травников, не мог спрогнозировать ни один наблюдатель. Кстати, сам Владимир Городецкий также не покинул политическую арену региона: теперь он работает в полпредстве.

Андрей Травников быстро освоился на новом месте и начал подстраивать команду под себя. Уже в декабре были уволены два наиболее лояльных Владимиру Городецкому чиновника: заместитель председателя правительства, министр строительства Сергей Боярский и «социальный» вице-губернатор Александр Титков. Вслед за ними ушел и заместитель главы региона Юрий Прощалыкин. А вот новых лиц в правительстве пока нет, все необходимые должности были замещены за счет перестановки уже имеющихся кадров. Например, новым министром образования стал его прежний заместитель Сергей Федорчук, после того как сам Сергей Нелюбов стал заместителем губернатора, возглавив весь социальный блок. Расширились полномочия Владимира Знаткова и Юрия Петухова, которые теперь являются первыми заместителями губернатора.

Еще одно интересное изменение в правительстве НСО — объединение министерств социального развития и труда в одно под руководством Ярослава Фролова. Впрочем, этот процесс был запущен еще Владимиром Городецким и должен полностью завершиться в начале следующего года.

Сменились руководители и двух региональных столиц. Так, в Красноярске впервые прошли непрямые выборы главы города. Новая система была внедрена по инициативе прежнего губернатора Виктора Толоконского, и он уже поддержал выдвижение предыдущего мэра Эдхама Акбулатова на новый срок. Однако после того как он покинул пост, и врио губернатора стал экс-спикер Законодательного собрания края Александр Усс, ситуация изменилась. Всего на рассмотрение были выставлены трое кандидатов. Однако один из них, глава Советского района Владислав Логинов на заседании взял самоотвод в пользу Сергея Еремина, до этого занимавшего позицию министра транспорта края. Другой претендент, депутат Горсовета и глава крупнейшей строительной компании «Сибиряк» Владимир Егоров, не снимая кандидатуры, также фактически призвал парламентариев поддержать Еремина. В итоге именно Сергей Еремин стал мэром Красноярска.

Не менее драматичной оказалась и ситуация с выборами мэра Омска. После ухода бессменного Вячеслава Двораковского (одного из основателей НПО «Мостовик») кресло градоначальника стало пустовать на протяжении нескольких месяцев. Это было связано с тем, что непрямые выборы мэра в апреле были признаны несостоявшимися. Пост губернатора области тогда еще занимал Виктор Назаров. Изначально в списке было 23 претендента на пост главы города. Но шести кандидатам было отказано в регистрации по причине отсутствия необходимых документов. Затем снял свою кандидатуру заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков. Именно он, по мнению экспертов, считался основным кандидатом на пост мэра. Он забрал документы «по состоянию здоровья», однако позже стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. Потом комиссия по выборам мэра выбрала двоих кандидатов из оставшихся 16. Именно они должны были быть представлены депутатам городского Совета для окончательного выбора мэра. Но и они в итоге сняли свои кандидатуры.

Вместе с тем после того, как пост главы региона занял справедливорос Александр Бурков, в Омске в сжатые сроки был выбран новый мэр. Им стала экс-министр экономики области Оксана Фадина, которую наблюдатели считают человеком, прежде всего лояльным врио губернатора. Таким образом, впервые за много лет в Омске не ожидается политического противостояния между мэрией города и администрацией области.

Свои отставки были и в Новосибирске, например, уволен после служебной проверки директор новосибирского муниципального учреждения «Горзеленхоз» Юрий Ляпкин. Случались кадровые перестановки и в других городах и регионах. Однако все они померкли перед активными переменами осеннего сезона. И в итоге этот год запомнится сибирякам, как год отставки четырех губернаторов.

Строительство

В строительном секторе главной громкой отставкой года стал уход с поста министра по строительству Новосибирской области Сергея Боярского. Напомним, что Сергей Боярский перешел в правительство Новосибирской области в 2014 году. До этого на протяжении 9 лет, с 2005-го по 2014 год он возглавлял департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска (ДСиА). После выборов мэра три года назад и с приходом к власти Анатолия Локтя Сергей Боярский написал заявление об уходе по собственному желанию. Сразу после инаугурации 24 сентября 2014 года на тот момент новый губернатор Владимир Городецкий объявил, что бывший начальник ДСиА возглавит министерство строительства.

Что касается других перестановок, то в октябре 2017 года врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение, согласно которому главный архитектор Новосибирской области Игорь Лукьяненко начнет напрямую подчиняться главе региона. Напомним, что такое поручение было дано регионам министерством строительства и ЖКХ РФ в рамках реализации приоритетного проекта по созданию комфортной городской среды.

Также с августа текущего года в Новосибирске заработало Новосибирское представительство Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД), полномочным представителем которого назначен директор по управлению проектами и инвестициями ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков. В рамках РГУД действует комитет по жилой недвижимости, его возглавил директор по продажам компании «Сибакадемстрой» Динар Зарипов.

Телеком

Среди важных кадровых изменений в телекоме нельзя не отметить назначение Алексея Ноздрина генеральным директором сразу двух региональных «дочек» компании ТТК — ТТК Сибирь и ТТК Западная Сибирь. В последнем случае он сменил Александра Соловьева, который возглавлял компанию на протяжении более 12 лет. Стоит отметить, что Алексей Ноздрин — не новый человек для телеком-рынка региона. Свою карьеру он начинал в «Сибирьтелекоме» (после интеграционных процессов и ребрендинга — «Ростелеком»), после чего много лет работал в Tele2 вначале на позиции главы «Tele2 Томск», а потом директора макрорегионального филиала «Сибирь». После смены собственников Tele2 Алексей Ноздрин продолжил работать со шведской стороной, но уже на позиции коммерческого директора «Tele2 Казахстан». В 2017 году он вернулся в Сибирь и возглавил региональное подразделение ТТК. Примечательно, что президентом головной компании ТТК в настоящее время является Роман Кравцов, также начинавший свою карьеру в сибирском филиале «Ростелекома». Таким образом, приход Алексея Ноздрина стал для участников рынка достаточно логичным и предсказуемым.

Другим немаловажным кадровым событием на рынке стало то, что главой «Новотелекома» остался Олег Игнатенко. Это примечательно потому, что в этом году «ЭР-Телеком Холдинг» купил «Новотелеком», вследствие чего за минувшие месяцы «Новотелеком» объединился с новосибирским филиалом «ЭР-Телекома» и филиалом «Энфорты». Тем не менее, руководить объединенной компанией акционеры «ЭР-Телекома» доверили именно Олегу Игнатенко. Для самого главы «Новотелекома» смена акционера также означала работу в новых условиях теперь уже в статусе топ-менеджера. Тем не менее, текущий опыт можно считать удачным.

Из менее масштабных отставок и назначений можно выделить приход в «Сибирские сети» Ирины Поддубной, ранее руководившей маркетингом и интернет-продажами в ГК «Обувь России», а также маркетингом во VSEMAYKI. Кроме того, компания «МегаКом» усилила команду за счет Александра Скоробогача, пришедшего на позицию заместителя директора. Ранее топ-менеджер занимал позицию технического директора новосибирского филиала «ЭР-Телеком Холдинга».

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