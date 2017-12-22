На встрече с журналистами 22 декабря председатель избиркома Новосибирской области Ольга Благо рассказала об основном отличии предстоящих в 2018 году президентских выборов от предыдущих. Изменения коснулись процесса голосования не по месту жительства. На выборах 2018 года невозможно будет проголосовать по открепительным удостоверениям. Вместо этого будет введена система голосования по месту жительства.

«Будет введен новый порядок голосования избирателей по месту их нахождения на основании их заявления о включении в список избирателей, – рассказывала про новую систему Ольга Благо, добавив, что голосования по открепительным удостоверениям не будет. – Порядок подачи заявления установлен ЦИК. Мы его уже получили и отрабатываем в полном объёме. Мы с вами знаем, что у нас огромное количество людей проживает фактически не по месту своей регистрации, либо вообще не имеют регистрации по месту жительства на день голосования. Вот для этих категорий избирателей, предусмотрен этот новый порядок. Он предполагает, что избиратель лично при предъявлении паспорта подаёт заявление в соответствующую территориальную избирательную комиссию. Предусмотрено возможность подачи заявления в МФЦ и нам на федеральном сайте госуслуг».

Заявление необходимо подать в срок с 31 января по 12 марта, в любую территориальную избирательную комиссию или МФЦ (Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг). Также заявление можно подать в любую избирательную комиссию в период с 25 февраля, тоже по 12 марта. Комиссия может не относится к месту жительства или место прописки гражданина. Чтобы подать заявление, избиратель должен будет заполнить определённую форму, после чего получит отрывной талон, где будет указано место его голосования.

При этом Ольга Благо заверила что система исключает возможность двойного голосования, и основная задача — сделать выборы удобными, доступными и прозрачными.

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