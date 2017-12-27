Представители деловых и властных кругов Сибири поделились своим мнением относительно итогов уходящего года и наиболее запоминающихся событий, а также рассказали о своих ожиданиях от 2018 года.

Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе:

— Для Сибирского федерального округа, несмотря на сложности, уходящий год был плодотворным. На некоторых направлениях удалось добиться значительных результатов. Положительная динамика наблюдается в промышленном комплексе, сохраняется рост объёмов производства. В текущем году сибирскими аграриями собран рекордный урожай зерновых. В регионах округа восстанавливается сфера строительства, вводятся новые объекты производственной, социальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, реализация в четырёх сибирских регионах программы развития перинатальных центров способствовала снижению показателей детской и материнской смертности.

Одним из значительных событий 2017 года, на мой взгляд, является открытие в Забайкальском крае Быстринского горно-обогатительного комбината. Это придаст серьёзный импульс развитию экономики не только региона, но и Сибири в целом. Важно отметить, что предприятие оснащено оборудованием, отвечающим мировым экологическим стандартам. Также значимым событием для Сибири считаю реконструкцию аэропортового комплекса «Кызыл» в Республике Тыва. В масштабах страны аэропорт небольшой, однако, реализация этого проекта жизненно необходима самому региону. В перспективе аэропорт «Кызыл» может получить статус международного.

В наступающем году нам предстоит выбрать Президента России, а значит, определить направление, в котором наше государство будет развиваться следующие шесть лет. Кроме того, на финишную прямую выходит подготовка к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г. Красноярске. Проведение спортивных соревнований всемирного масштаба — это большая ответственность для принимающей стороны, поэтому нужно сделать всё возможное, чтобы подготовка была проведена своевременно и на самом высоком уровне.

Уверен, благодаря нашим совместным усилиям, активной гражданской позиции каждого из нас, регионам Сибири в 2018 году удастся преодолеть все трудности и двигаться по пути эффективного развития.

Александр Усс, временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края:

— Что касается впечатлений, с которыми мы встречаем Новый год, могу сразу рассказать, что, на мой взгляд, у нас есть основания для сдержанного оптимизма, поскольку экономика края, как, впрочем, и всей страны, бесспорно, восстанавливается после прошедшего кризиса. Об этом говорят предварительные данные итогов экономического развития Красноярского края. Они действительно только предварительные, оценочные, но, судя по всему, темпы роста валового регионального продукта, а это интегральные показатели самочувствия нашей экономики, будут гораздо выше, чем в прошлом году. И применительно к Красноярскому краю эти показатели выше, скорее всего, чем в среднем по Сибири. В прошлом году у нас, в этом смысле, был серьезный сбой. Связан он, прежде всего, с закрытием одного из важных предприятий в городе Норильске, что, кстати говоря, не повлекло никаких последствий для налоговых отчислений, но в чисто статистическом плане эти показатели фиксировались.

Этот рост характерен практически для всех отраслей промышленного производства, и не только промышленного, для всех отраслей реального сектора экономики, исключая разве что две. К сожалению, это жилищное строительство и сельское хозяйство.

Что касается финансовой ситуации накануне 2018 года, то планируемый дефицит бюджета у нас составлял порядка 15 млрд рублей. Сейчас также с определённой осторожностью я говорю, что этот дефицит по факту окажется менее значимым, скорее всего, 7 или даже 5 млрд рублей. То есть, в два раза плановый дефицит окажется более низким. Это очень хорошо.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:

— В уходящем году мы построили две новые школы и два детских сада, благоустроили более 300 дворов, отремонтировали 20 километров дорог в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» и 635 тыс. кв. метров — по муниципальной программе. В центре внимания были парки и скверы. В октябре произошло историческое событие — мы представили вам обновленную набережную. Уверен, она станет одним из любимых мест отдыха горожан и гостей сибирской столицы!

В наступающем 2018 году нас ждёт много важных событий. Надеюсь, что самым ярким из них станет юбилей города — Новосибирску исполнится 125 лет. Вместе с жителями города мы уже определили, что будем дарить юбиляру. Предложения новосибирцев по благоустройству мы постараемся воплотить в жизнь.

Василий Пронькин, врио министра сельского хозяйства Новосибирской области:

— 2017 год мне запомнился той напряженностью, которая была в обществе. Я говорю о Новосибирской области. В период политических трудностей всегда появляется политический популизм, и в уходящем году я столкнулся с этим лично. Из положительного мне пришелся по душе тот труд, который селяне показали в этом году. Все-таки регион дополнительно к прогнозируемому объему урожая получил 474 тыс. тонн зерна, на 36 тыс. тонн больше крестьяне реализовали молока. Мы произвели больше овощей. По большому счету, сработали классно. Есть, конечно, сезонные проблемы, связанные с реализацией зерна. Однако я уверен: если бы аграрии сработали на уровень прошлого года, финансовое положение хозяйств было бы гораздо хуже, чем сейчас.

Какие события запомнились в масштабах страны? Мне нравится тот патриотизм, который появился у народа, и гордость людей за свою страну. К сожалению, очень обидно было узнать об отстранении нашей сборной от Зимних Олимпийских игр. Как человека, которому спорт небезразличен, меня это сильно задело. Такое событие стало своего рода оскорблением для нашей страны. Я слежу за зимними видами спорта, особенно за лыжными гонками, биатлоном, хоккеем. Обидно, что в Южной Корее спортсмены не покажут тех результатов, на которые способны. Да, сборная поедет, будет сражаться, но ведь многих великих спортсменов отстранили, и отстранили по-хамски.

От 2018 года я жду трезвости в умах людей, с которыми работаю. Год будет непростой, он будет ангажирован политическими событиями всероссийского и областного масштаба. Очень важно, чтобы в этот момент мы сохранили холодность духа, нацеленность на то, чтобы регион жил лучше. Я бы хотел, чтобы представители власти, которым доверено управление людьми, принимали решения осмысленно, с видением перспектив.

Юрий Зозуля, депутат Законодательного собрания Новосибирской области:

— Этот год был необычайно сложным как в области, так и у нас, в Заксобрании. Было много споров и дискуссий. Очень жаль, что в процессе дискуссий было много переходов на личности, уводящих от глубокого погружения в проблемы. Год ознаменовался рокировками в областном правительстве и большим количеством ярких событий в политической жизни Новосибирской области. Хочется верить, что мы идем вперед. Но предстоит еще очень большая работа.

Следующий год обещает быть еще более сложным. Много политических событий: выборы губернатора, выборы президента. Особенно важны для Новосибирска выборы губернатора. Пока Андрей Травников не обозначил свою позицию по участию в будущих губернаторских выборах так же, как и еще один потенциальный кандидат — мэр города Анатолий Локоть.

Будет сложно в новом году и Заксобранию НСО. Наша работа должна быть продуктивной, и поэтому я призываю коллег оставить все личные обиды и политические амбиции в старом году и войти в новый с желанием продуктивно и эффективно работать вместе на благо всей Новосибирской области.

Владимир Карпов, депутат Заксобрания Новосибирской области:

— Работа Законодательного собрания в целом была хорошей и полезной в 2017 году. Хорошая работа выражается, прежде всего, в высокой степени сплоченности депутатского корпуса. Благодаря сплоченности мы смогли успешно реализовать полномочия Законодательного собрания, в том числе и во взаимоотношениях с исполнительной властью. Несмотря на все трудности, депутаты Заксобрания смогли продемонстрировать свой высокий профессионализм и успешно справиться со своей задачей.

Самое яркое и сильное воспоминание об уходящем 2017 годе для меня лично — то, что нам удалось на более чем 40 млрд рублей понизить экономическую модель четвертого моста в интересах области.

В будущем году я хотел бы, чтобы наши коллеги из Государственной думы Российской Федерации помогли нам с решением очень важной проблемы, которая будет остро стоять в следующем году. Эта проблема — национализация олигархата. Это самый принципиальный, самый главный вопрос. И объединение усилий федеральной власти, и власти на местах в этом вопросе будет очень важно. Решив эту проблему, нам будет намного легче работать над политическими и социальными вопросами области. Для меня это главная, можно даже сказать, мечта, исполнения которой я буду ждать в следующем году.

Игорь Белокобыльский, генеральный директор ГК «Стрижи»:

— Уходящий год запомнился недоумением по поводу непрофессионализма Государственной думы в вопросах регулирования привлечения средств населения. Напомню: за очень короткий период времени, с 2014-го по 2017-й, мы с вами наблюдали и зарождение идеи, и ее полный крах. Возьмем, к примеру, идеи страхования на рынке жилья. Они провалились, и ведь никто не понес за это ответственности. Это удивительный факт! В 2017 году получилось так, что норма о страховании ответственности застройщиков, прописанная в законодательстве, оказалась совершенно не работающей. Нет ни механизмов, ни игроков. Вдумайтесь! Норма прописана, а рынок без защиты, и никто не несет ответственности! Удивительная история, которая меня озадачивает. Причем после этого такие же непрофессионалы, каким был депутат Хинштейн, начинают дальше упражняться над законодательством, заводя его в такие дебри, откуда живым никто не выходит. Возмутительно, когда прямо на наших глазах рынки регулируют популисты! Причем у исполнительной власти есть ответственность, в том числе уголовная, а у законодательной нет. Зато последствия от таких действий очень системные и долговечные.

Что касается нашей компании, год был весьма удачным. На конец 2017 года пришелся прирост по выручке по отношению к 2016 году.

Как говорил великий немецкий философ: все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это к вопросу о годе грядущем. Реально 2018-й в нашей отрасли станет годом индивидуальных прорывов. Перед компаниями стоят жесткие условия. Кто хочет в будущем играть и доминировать, тот должен пройти обряд инициации. 2018 год — это год инициации для тех, кому суждено уже в следующем десятилетии присутствовать на этом рынке и, возможно, доминировать на нем.

Кирилл Покровский, депутат Совета депутатов Новосибирска, директор по коммерции и развитию «ДСК КПД-Газстрой»:

— На мой взгляд, 2017 год стал годом бурной политической жизни и геополитических проблем.

В уходящем году в Новосибирской области был назначен новый врио губернатора, всё политическое сообщество сосредоточилось на процессе смены власти и на подготовке к предстоящим в 2018 году выборам президента и губернатора.

На федеральном уровне событий было тоже очень много — год был насыщенным. Это и не совсем стабильные отношения на международной арене, напряжённая ситуация в области санкционной политики. Как человек, увлекающийся спортом, я переживаю по поводу проблемы, связанной с участием наших спортсменов в Олимпийских играх в Корее, недопуском многих наших спортсменов и лишением их медалей за прошлые Олимпийские игры.

Думаю, 2018 год на местном уровне будет очень насыщенным с точки зрения политической жизни, нас ждут две выборные компании. Мне как коренному жителю и как депутату, который представляет интересы своих избирателей, хотелось бы ожидать большего спокойствия для простых граждан, чтобы они не испытывали серьёзных потрясений, чтобы стабилизировалась политическая ситуация. Откровенно говоря, последние годы были неспокойными в этом плане. Некоторые решения были, мягко говоря, необдуманные и невзвешенные, из-за чего повлекли за собой серьёзные последствия.

Мне бы хотелось, чтобы состоялся хороший конструктивный диалог власти и общества. Серьёзные решения в будущем году будут приниматься не ультимативно, одной стороной, а коллегиально, чтобы были задействованы все заинтересованные стороны. Поэтому я бы обозначил 2018 год как год согласия.

Мне бы хотелось ощутить какие-то перемены и во внешней политике. Я бы хотел, чтобы у нас в большей степени стабилизировалась ситуация на международном уровне. Жду роста макроэкономических показателей и, как следствие, роста уровня жизни населения. Не хотелось бы серьёзных потрясений, связанных с падением курса рубля или инфляцией, «взрывов» в банковском секторе.

Хотелось бы пожелать будущему президенту стабильности, сильной команды, а главное, достижения тех целей, которые уже обозначены.

Вячеслав Брюханов, руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Новосибирской области:

— Для меня уходящий год запомнился в первую очередь новыми, успешно реализованными проектами. Эти проекты были знаковыми как для региона в целом, так и для нашего банка. С точки зрения бизнеса, год запомнился большим количеством интенсивной работы. Но это в целом характерно для бизнеса в последние годы, он стал сложнее. На политической арене тоже происходит много изменений. Внезапная смена губернатора Новосибирской области, изменения в губернаторском корпусе… В целом приезд человека не из региона на такую должность, безусловно, событие необычное. Мы много читали и слышали об этом в других регионах. Однако для нас это первый подобный опыт.

В культурной жизни мне запомнился очередной Транссибирский арт-фестиваль, проводящийся Владимиром Репиным. Он всегда производит сильное впечатление, и этот год исключением не стал. Лично для меня это одно из самых ярких событий культурной жизни.

С точки зрения общественной жизни, запомнился комплекс мероприятий по обеспечению комфортной городской среды. Это и реконструкция Михайловской набережной, и работы в Центральном парке, которые пока только начаты, но потенциал очевиден.

В целом же год оставил ощущение высокой интенсивности событий. Мне даже немного не хватило времени, чтобы все переварить и реализовать задуманное, настолько насыщен событиями был 2017 год. Ну и с точки зрения личного мироощущения, хотелось бы, чтобы те изменения, которые произошли, отразились на жизни людей. Хочется видеть с каждым днем все больше и больше улыбающихся, удовлетворенных лиц.

Ольга Фадеева, коммерческий директор региона «Сибирь» АО ЮниКредит Банк:

— Для нас 2017-ый год был очень насыщенным и эффективным. Если анализировать события банковской сферы за 2017 год, то нельзя упустить тот факт, Центробанк продолжил политику по укреплению банковского рынка.

Кроме того, ярким событием для бизнеса в 2017 г. было внедрение со стороны государства использования онлайн касс по 54-ФЗ. Все эти меры направлены на вывод бизнеса из теневой экономики, от чего выигрывают в том числе банки, так как клиент становится прозрачней и понятней.

Что касается главных трендов на 2018 год, то основной вектор — это рефинансирование и снижение ставок, вслед за снижением ключевой ставки. За 2017 год она снизилась на 2,25%. Снижение ставок по депозитам в свою очередь толкает другие рынки к росту. Например, в этом году вырос рынок доверительного управления и инвестиционного страхования жизни. Это две наиболее понятные для наших клиентов альтернативы депозитов. Эксперты говорят о 30-45% роста на этих рынках.

От лица банка в 2018 году я желаю вам сохранить и приумножить все наиболее ценное в вашей жизни. Пусть вам сопутствуют удача и успех!

Николай Зенин, вице-президент, директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком»:

— На мой взгляд, среди наиболее значимых событий в масштабах страны можно считать принятие в 2017 году в России программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Для Новосибирской области — это смена губернатора. Непосредственно для «Ростелекома» — назначение 3 марта 2017 года на позицию президента компании Михаила Осеевского. Кроме того, взят курс на трансформацию из телекоммуникационной в ИТ-компанию. На базе «Ростелекома» создан Центр компетенций по развитию информационной инфраструктуры для реализации программы «Цифровая экономика». В 2018 году мы продолжим развивать проекты, направленные на построение цифровой экономики в России.