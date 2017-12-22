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Татьяна Гордийчук, эксперт по финансам и валютному контролю

— Давно люблю новосибирский кинотеатр «Победа» и стараюсь не пропускать фестивалей. Одно из последних ярких впечатлений, которым я бы хотела поделиться, — декабрьский фестиваль «Новое кино Австрии». Кинематограф этой страны обладает собственным лицом: чуть меньше романтики, чуть больше правды жизни, чем в итальянском кино, например. Как обычно, особенно запомнилась церемония открытия. В зале собирается интеллектуальная элита города, люди, ценящие искусство и умеющие поддержать атмосферу. Слова ведущих, выступления гостей, неформальное общение, долгожданный щелчок фестивальной хлопушки… Добавьте прекрасный зал с удобными красными креслами, отличный звук и высокое качество показа, большой экран. На открытии австрийского фестиваля в зале звучала музыка Моцарта — это было незабываемо и очень волнующе, потому что именно эту пьесу я когда-то играла на выпускном в музыкальной школе. Именно из таких выразительных деталей складывается запоминающееся событие.

Фильм открытия «Где же мы ошиблись?» — это история трех молодых австрийских семей, одновременно решивших завести детей. Обычная, на первый взгляд, ситуация, раскрытая средствами кино, заставляет задуматься об универсальности житейских проблем, обрести новый взгляд, увидеть необычные пути решения, понять менталитет другого народа. Кое-что мне, как матери двоих детей, было узнаваемо и понятно, что-то показалось новым и необычным. Судя по этому фильму, австрийцы чуть более сдержанны в общении с детьми и зачастую обходятся без привычных нам нежностей, зато склонны более рационально и открыто обсуждать свои чувства и отношения, вплоть до интимных подробностей, о которых у нас не принято говорить. Хотелось бы пересмотреть этот нежный и горький фильм Мари Кройцер, но фестивальное кино редко появляется в широком прокате, и в этой неповторимости его прелесть. Это всегда эксперимент, оригинальный авторский стиль и непредсказуемый финал. Такое расширение кругозора может оказаться полезным для бизнес-мышления, требующего от нас сегодня открытости, готовности к изменениям, способности предложить клиентам эксклюзивные решения.

Каждый фестиваль — это множество интересных встреч. В темноте кинозала мы знакомимся с новыми темами и образами, режиссерскими подходами и актерской игрой, необычным визуальным рядом и неожиданными коллизиями, красотой речи и культурой другой страны. Но это еще и встречи с людьми: друзьями, коллегами, любителями кино и, что особенно ценно, авторами фильмов. Великолепная актриса Лучия Машино стала украшением фестиваля итальянского кино RIFF, прошедшего в ноябре. Она представила публике изумительную мелодраму «Самая сильная любовь на земле», в которой исполнила главную роль, и после фильма ответила на вопросы зрителей. В присутствии одного из создателей фильм смотришь совсем по-другому, более эмоционально, а происходящее на экране становится близким. Такие встречи вдохновляют, верится, что каждый из нас в своей области может достичь того, к чему стремится. Моя профессиональная деятельность связана с финансами, это всегда серьезно, строго и ответственно. Волшебный мир кино позволяет отдаться эмоциям, почувствовать себя одним целым с залом, стать частью яркого, современного события.

Хочется сказать спасибо «Победе» за череду фестивалей. Впереди культурные каникулы в любимом кинотеатре с уникальными документальными фильмами-выставками, предновогодними показами сказочного «Щелкунчика» в постановке Большого театра, единственным сеансом итальянской комедии «Рождественский ужин» и даже традиционными «Елками». Желаю всем новых впечатлений и счастливого Нового года!

Официально

«Рождественский ужин», комедия, 90 минут, 18+

Италия, 2016

Режиссер Марко Понти

В ролях: Риккардо Скамарчо, Лаура Кьятти, Микеле Плачидо, Мария Пиа Кальцоне

Действие происходит в канун Рождества в заснеженном городе Полиньяно-а-Маре. Однако его жители взволнованы сильнее, чем когда-либо. И больше всех Матильда, получившая кольцо с изумрудом от своего мужа Дона Мими, который в последнее время не уделял ей никакого внимания. Она так воодушевляется подарком, что решает собрать гостей на ужин в огромном зале с четырехметровой рождественской елкой… Итальянская комедия нравов — изысканное блюдо рождественской программы.

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