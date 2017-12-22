До 28 декабря в городской администрации должны подготовить письменные отзыв на исковое заявление АО «Сибэко». Компания требует с мэрии Новосибирска 331,9 тыс. руб за неоплаченные коммунальные услуги.



Напомним, что 5 декабря АО «Сибэко» обратилось в арбитражный суд Новосибирской области. Компания требует взыскать с мэрии города 331,9 тыс. руб. По материалам суда, ресурсоснабжающая организация взыскивает задолженность по оплате коммунальных услуг.

В АО «Сибэко» корреспонденту «КС» ответили, что поскольку исковое заявление по этому делу только подано в арбитражный суд Новосибирской области, компания готова будет представить комментарии по существу данного вопроса только после его рассмотрения судом.

В качестве третьего лица привлечена УК «Сибирская инициатива». Напомним, что эта компания последние два года становилась победителем смотра-конкурса, по итогам которого городская администрация выбирает лучшую управляющую компанию.

В мэрии Новосибирска пояснили, что исковые требования заявлены на основании соглашения об уступке права задолженности от 27.10.2017 г., согласно которому ООО «УКЭЖ Сибирская инициатива» уступило АО «Сибэко» право требования задолженности мэрии города Новосибирска по оплате потребленных коммунальных услуг по отоплению в размере 331,9 тыс. руб.

УК «Сибирская инициатива» обслуживает многоквартирные дома, «в которых находятся спорные жилые помещения, и имело первоначальное право требования оплаты задолженности за потребленные коммунальные услуги», сообщили в пресс-центре городской администрации.

Учитывая, что мэрия Новосибирска может осуществлять только оплату коммунальных услуг и расходов на содержание незаселенных жилых помещений, то в ходе судебного разбирательства будут устанавливаться данные обстоятельства, а также правильность произведенных расчетов суммы задолженности, отмечают в пресс-центре.

До 28 декабря мэрия Новосибирска должна подготовить отзыв на исковое заявление.

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