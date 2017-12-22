22 декабря прошло ранее анонсированное «КС» заседание совета по разработке и реализации стратегии социально-экономического развития Новосибирской области в новом составе. Участники заседания обменялись мнениями по поводу перспектив дальнейшего развития региона.

В процессе обсуждения стратегии социально-экономического развития Новосибирской области были утверждены 7 рабочих групп, большинство из которых будут возглавлять члены правительства Новосибирской области. В частности рабочую группу по вопросам экономического и инвестиционного развития, которую возглавит временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что до конца января состав и полномочия рабочих групп будут корректироваться. Причем изменяться смогут, в том числе и руководители рабочих групп.

В ходе дискуссии был высказан ряд предложений. Главным образом они коснулись заявления Андрея Травникова о том, что стратегия должна разрабатываться исходя из государственных планов, которые в скором времени будут представлены федеральным центром. В частности, заведующий центром стратегического анализа и планирования института экономики СО РАН Алексей Селиверстов заявил, что Новосибирской области стоит дистанцироваться от федерального центра и опираться на собственные силы. Он также напомнил, что наиболее успешные стратегические проекты региона разрабатывались местным экспертным сообществом без привлечения столичного. С ним согласился советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский. «Я бы хотел обратить внимание на наши особенности и наши конкурентные преимущества. Такой набор рабочих групп, который мы увидели сегодня, может представить любой регион. Следует изначально выделить особые приоритеты. Отталкиваться от нашего опыта, нашей уникальности. Только так мы сможем выстроить по-настоящему работающую стратегию», — пояснил Толоконский.

В свою очередь мэр Кольцово Николай Красников заметил, что при формировании стратегии области, следует учесть стратегии ее муниципалитетов. В ответ, Андрей Травников заверил, что социально-экономическое развитие области будет в первую очередь отталкиваться от развития муниципалитетов и их планов.

В целом, планируется, что до марта 2017 года будет завершена оценка реализации предыдущей стратегии социально-экономического развития области, которая была рассчитана до 2025 года. До мая, по предположению Андрея Травникова будет разработан проект новой стратегии, который будет корректироваться до осени 2017 года. После чего будет вынесен на рассмотрение и принят.

Напомним, что в совет по вопросам разработки и реализации стратегии социально-экономического развития Новосибирской области входят члены правительства Новосибирской области, представители Законодательного Собрания, органов местного самоуправления региона, депутаты Государственной думы РФ, представители СО РАН, вузов, Западно-Сибирской железной дороги, Сибирского территориального управления Федерального агентства научных организаций, представители банков, технопарков, общественных организаций.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter