Андрей Травников призвал увеличить количество иностранных студентов в НГУ

22 декабря состоялось первое заседание совета по разработке и реализации стратегии социально-экономического развития Новосибирской области. В ходе дискуссии речь зашла в том числе о Новосибирском государственном университете.

Врио губернатора новосибирской области Андрей Травников рассказал участникам заседания, что еще на состоявшемся 21 декабря расширенном заседании Президиума СО РАН намеревался не согласиться с ректором НГУ Михаилом Федоруком. «Цели по количеству иностранных студентов, которые предлагает привлечь университет, не достаточны», – заявил Андрей Травников. Врио губернатора уверен, что НГУ должен стать центром обучения иностранных студентов на территории Зауралья.

Михаил Федорук ответил, что согласен с руководителем региона, однако, ограниченность в инфраструктуре не позволяет университету строить столь амбициозные планы. «Нам их уже просто некуда селить. У нас сейчас примерно 200 иностранных студентов. В основном это китайцы, африканцы и студенты с Ближнего Востока. Их много даже для того количества мест, которыми мы располагаем», – сообщил Михаил Федорук.

Для решения подобных вопросов и формирования ориентиров и был создан совета стратегического развития Новосибирской области, сообщил Андрей Травников. «Я считаю, что образование, это отдельная отрасль экономики Новосибирской области, которая заслуживает своего уникального плана реализации тех или иных проектов», – подытожил врио губернатора.

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