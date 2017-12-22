По итогам 2017 года звания «Компания года» и «Персона года» в строительстве, по версии «Континента Сибирь», удостоились те игроки рынка, которые сумели найти золотую пропорцию, в результате чего объемы ввода жилья на деле «не разошлись» с количеством проданных квартир.

Среди критериев выбора «Компании года» по версии «КС» — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа являются имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала. Всего по итогам 2017 года «КС» планирует выделить «Компании года» и «Персоны года» более чем в восьми различных отраслях.

Начиная подводить итоги уходящего 2017 года, стоит отметить, что время, когда застройщики тщеславно могли хвалиться количеством построенных квадратных метров на президиуме мэрии в конце года с букетом в руках и дипломом, прошло.

Значительное падение спроса на рынке недвижимости привело к тому, что до сих пор активно не практиковалось: некоторые аналитические агентства, оперативно собрав статистику по заключенным договорам долевого участия, моментально огласили список лидеров и аутсайдеров по объемам продаж. Поэтому то, что в 2017 году в Новосибирской области введут жилья на 20% меньше, чем в прошлом году, мало кого удивит, а скорее всего даже не расстроит, поскольку есть другие поводы. Например, новые поправки к закону о долевом строительстве. Треть участников отрасли в этой ситуации может вообще ее покинуть. Разумные застройщики и эксперты рынка уже давно говорят о том, что новосибирский рынок переживает кризис перепроизводства.

Например, в 2016 году нераспроданными оставались порядка 20 тыс. квартир. Кстати, с тем, что строительная отрасль который год подряд переживает далеко не лучшие времена именно по этой причине, солидарен и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. По крайней мере, именно перепроизводство он назвал одним из факторов, влияющим на спад в строительстве, на расширенном заседании регионального делового клуба строителей 19 декабря.

Тем не менее, после стольких лет ударного ввода и неоспоримого лидерства по этому критерию в Сибирском федеральном округе нельзя просто взять и не упомянуть тех игроков, кто так или иначе изощрился и все равно ввел больше всех жилья.

Так, по данным Единого реестра застройщиков (ЕРЗ) — проекта, реализуемого при поддержке Национального объединения застройщиков (НОЗА) — в 2017 году больше всех квадратных метров ввела ГК «Стрижи» — 41,3 тыс. кв. м. Следом идет ГК «Первый строительный фонд» с показателем в 34,7 тыс. кв. м, а «бронзу», по версии ЕРЗ, завоевали кемеровчане — компания «СДС-строй», построившая 28,9 тыс. кв. м.

Далее идут СК «Вира-Строй» и «Доступное жилье Новосибирск». Впрочем, актуальность представленной информации ЕРЗ у корреспондента «КС» вызвала большие сомнения. Несмотря на существенный спад в отрасли, представленные объемы ввода у новосибирских застройщиков неправдоподобно сократились в разы.

Для сравнения: по итогам 2016 года застройщиком, который ввел больше всего квадратных метров, являлась ГК «Метаприбор» с показателем в 86,5 тыс. кв. м.

Поэтому в распоряжении «КС» оказались более свежие данные, на основе которых городская администрация составляет ежегодный рейтинг результативности новосибирских строительных компаний. Согласно этим цифрам, лидирует СК «Вира-строй» (86,1 тыс. кв. м), на втором месте располагается «Сибирь-Развитие» (72,9 тыс. кв. м) и на третьем — ГК «Стрижи» (70,8 тыс. кв. м). Вполне вероятно, что и эти цифры еще подвергнутся пересчету, так как окончательные результаты в мэрии, по традиции, огласят на президиуме в конце 2017 года.

Интересна информация по «заделу» на 2018 год, которую, впрочем, также представил ЕРЗ. По состоянию на 1 декабря 2017 года, по объему текущего строительства лидирует ГК «ПТК-30» с показателем в 228, 4 тыс. кв. м, далее по списку идет «Сибакадемстрой» — 198,4 тыс. кв. м, а на третьей позиции располагается компания «АКД-Мета» (190,9 тыс. кв. м).

Многострадальным дольщикам печально известной ГК «ПТК-30» остается только пожелать скорейшего ввода самого амбициозного задела города, по версии ЕРЗ. Заметим, что 2017 год оказался для группы компаний очередным «високосным»: регулярные вылазки рабочих за зарплатой на стрелу крана, отключения построенных объектов от тепла и горячей воды и, наконец, арест одного из руководителей «ПТК-30» Антона Коновалова. Но перейдем к лидерам отрасли.

«Компания года»

Напомним, что по итогам 2016 года «Компанией года» в строительстве, по версии «КС», стала СК «Вира-строй». В 2014 году «Вира-Строй» стремительно вошла в первую пятерку застройщиков, которые построили больше всего квадратных метров, оказавшись на 4-м месте. В следующем году застройщик отыграл еще одну позицию и в 2015 году занял уже 3-е место. Такая динамика дала основания для признания ООО «СК «Вира-Строй» «Компанией 2016 года». Как выяснилось в текущем году, эти квадратные метры имеют и неплохой спрос. По данным аналитического сервиса «ДеКАрт», компания занимает третье место по количеству заключенных в 2017 году ДДУ.

Также не первый год обращает на себя внимание компания с патриотичным названием, но с барнаульскими корнями — ООО «Новосибирский квартал».

Напомним, что застройщик пришел в Новосибирскую область из Алтайского края, где работает уже на протяжении 20 лет под не очень вызывающим доверие новосибирцев названием «Жилищная инициатива». Но с «Социальной инициативой», заключившей 340 инвестиционных договоров, компания не имеет ничего общего. Напротив, застройщик помог ввести проблемный «Акатуйский», с которым в свое время не смог справиться «Ситех». А сейчас барнаульская компания с опережением графика вводит дома в Краснообске. Кроме того, «Новосибирский квартал» с этого года начал выбираться из пригорода и отдаленных районов Новосибирска в центральную часть, а точнее, в Заельцовский район с проектом бизнес-класса.

Продолжают укреплять свои позиции на новосибирском рынке проворные «Стрижи». Группа компаний уже получала признание «КС» в 2015 году за стремительные темпы ввода жилья. Застройщик за 3,5 года выполнил пятилетний план. «Стрижи» с опережением срока ввели 6-ю очередь одноименного микрорайона.

Несмотря на результативность по объемам ввода, которая сейчас отошла с первого плана, нельзя не отметить, как и в случае с «Вира-Строй», что эти объемы также пользуются у новосибирцев высоким спросом. На долю группы компаний, по подсчетам, приходится 7% рынка, что является значительным показателем, учитывая деятельность более 200 строительных компаний в регионе. Первенство по количеству заключенных ДДУ «Стрижи» делят с «Сибакадемстроем».

Также стоит констатировать активную деятельность в сфере развития застроенных территорий (РЗТ). ГК «Стрижи» уже расселила 16 ветхих домов. Для оптимизации этой деятельности в группе компаний создали специальный фонд «Важно», на площадке которого совместно с городскими и областными властями разрабатываются комплексные меры для ускорения решения проблемы.

Нельзя не упомянуть вклад «Стрижей» в развитии дорожной и социальной инфраструктуры города. В 2015 году группа компаний совместно с мэрией города расширила Мочищенское шоссе, впоследствии «Стрижи» соединили ул. Кедровую с их новым жилкомплексом «Северная корона». Только за первые три года работы застройщик в 16 инфраструктурных объектов вложил 80 млн руб.

По итогам голосования на сайте «КС», в 2016 году «Стрижи» также набрали наибольшее количество голосов как лучшая компания.

Таким образом, учитывая гармоничное сочетание ввода и спроса ГК «Стрижи», а также то, что за свой всего лишь пятилетний срок присутствия на рынке группа компаний внесла столь ощутимый вклад в развитие Новосибирска, «Стрижи» становятся «Компанией года-2017», по версии «КС».

«Персона года»

Напомним, что по итогам 2016 года «Персоной года» в строительстве, по версии «КС», стал депутат Совета депутатов Новосибирска Вячеслав Илюхин, также имевший отношение к ГК «Стрижи». Оставив пост председателя совета директоров группы компаний осенью 2016 года, парламентарий анонсировал ряд новых проектов, с чем, как показывает уходящий год, вполне удачно справляется. Сейчас Вячеслав Илюхин занимается строительством жилого комплекса «Крылья» в Пашино и малоэтажного поселка «Да Винчи» в Академгородке.

Ориентируясь в этом году на те компании, за которые покупатель проголосовал рублем, редакция «КС» сделала неожиданный выбор. Дело в том, что наряду со «Стрижами» по объемам продаж на протяжении 2017 года, как уже говорилось, лидировал еще один тяжеловес новосибирского строительного рынка — компания «Сибакадемстрой». При этом «Сибакадемстрой» также занимается развитием застроенной территории и, по оценкам отраслевых экспертов, ответственно и со вкусом подходит к благоустройству своих микрорайонов. Пост директора по продажам в этой компании занимает Динар Зарипов. При этом он вполне успешно справляется и с ролью официального публичного представителя компании, так как именно Динара Зарипова чаще всего можно встретить на отраслевых мероприятиях с участием «Сибакадемстроя». В этом году он был избран председателем комитета по жилой недвижимости Новосибирского представительства Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД). За вклад в развитие новосибирского строительного рынка и за результативность в своей профессиональной деятельности «КС» присваивает директору по продажам «Сибакадемстроя» титул «Персона года-2017» в строительстве.

«Компания года — 2017» в сфере строительства — «Стрижи»

«Персона года — 2017» в сфере строительства — Динар Зарипов

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