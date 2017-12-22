Сегодня в Москве проходит федеральный съезд партии «Единая Россия». Помимо прочего на нем было принято решение о реформировании системы межрегиональных координационных советов. Сибирский МКС возглавит Виктор Зубарев (Красноярск), а его заместителем по вопросу выборов станет Виктор Игнатов (Новосибирск).

Количество межрегиональных координационных советов уменьшилость до восьми и теперь будет соответствовать федеральным округам. МКС по Сибири возглавит депутат Государственной думы от Красноярского края Виктор Зубарев, а отвечать за выборы на территории будет его коллега по Госдуме от Новосибирской области Виктор Игнатов. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Депутат Госдумы от НСО Андрей Каличенко назначен ответственным за депутатские объединения. А парламентарий, избранный от Омской области, Дмитрий Перминов будет отвечать за молодежную политику, спорт, волонтеров и патриотические мероприятия.

Напомним, что в 2018 году Сибирь ждет несколько избирательных компаний, помимо президентской. В частности, состоятся выборы губернатора Новосибирской и Омской области, а также Красноярского края.

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