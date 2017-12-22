Редакция «КС» подводит итоги года в промышленности Новосибирской области. Выбор «Компании года» и «Персоны года» в этой сфере оказался, пожалуй, наиболее сложным среди всех отраслей. Кто в итоге был удостоен этих титулов — в материале «КС».

Основными критериями, определившими выбор «КС» в этом году, стали стабильное развитие предприятия в течение многих лет, независимо от меняющихся условий рынка, сохранение финансовых показателей; выход на зарубежные рынки. Главным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа являются имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по рынку, мнения руководителей общественных организаций, власти и бизнеса, а также представителей банковского сектора. Всего по итогам 2017 года «КС» планирует выделить «Компании года» и «Персоны года» более чем в восьми различных отраслях.

«Компания года»

Минувший год для сибирской промышленности сложился в целом благоприятно. Большинство предприятий пережили его вполне спокойно, сформировав хороший задел для роста в будущем. Одной из главных проблем, которую поднимали крупные предприятия реального сектора в течение года, стал значительный рост цен на электроэнергию и мощность. По мнению представителей реального сектора, «пресс тарифов» грозит «ростом задолженности и падением производства» для энергоемких отраслей.

Председатель правления Новосибирской городской торгово-промышленной палаты (НГ ТПП) Владимир Женов считает, что промышленность показала «в целом обнадеживающие результаты». «Хорошо сработала обрабатывающая, химическая промышленность, а также легкая промышленность в части швейного производства, обувной продукции. Оборонный комплекс имеет хороший объем заказов», — говорит эксперт. Врио заместителя председателя правительства Новосибирской области Сергей Сёмка отмечает, что за 2017 год заметнее других отраслей прибавила добывающая промышленность. «Положительный индекс промышленного производства в регионе (102,3%) сложился, в том числе, за счет роста объемов добычи антрацита, — говорит Сергей Сёмка. — Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в НСО составил порядка 160% в сравнении с прошлым годом. Ключевыми игроками являются «Сибирский Антрацит» и «Разрез Восточный» (УК «ВостокУголь»).

Вместе с тем, по мнению опрошенных «КС» экспертов, определилась десятка сильнейших. К таковым в Новосибирской области можно причислить такие предприятия, как Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова, нефтеперерабатывающий завод «ВПК-Ойл», АО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», СКТБ «Катализатор», ОАО «СИБИАР», АО «Новосибирский приборостроительный завод», СМЦ «Стиллайн»», ПАО «Сиблитмаш», АО «Новосибирский патронный завод», ОАО «Завод ТРУД».

При этом представители реального сектора обращают внимание на тот факт, что темпы роста в добывающей промышленности и оборонно-промышленном комплексе (ОПК) логичны: компании увеличили объемы добычи в связи со значительным ростом цен на уголь на мировом рынке. Гособоронзаказ обеспечил загрузку предприятий оборонно-промышленного комплекса НСО на несколько лет вперед. Гораздо сложнее тем, кто работает на свободном рынке.

«Компанией года-2017» в промышленности, по версии «КС», стало ОАО «СИБИАР». Эта компания, возглавляемая Виктором Кушниром, в течение последних пяти лет неизменно попадала в ежегодный рейтинг, который составляет «КС» по итогам года. Отзывы о предприятии со стороны экспертного сообщества также носят позитивный характер.

Стоит отметить, что «СИБИАР» имеет прочные позиции на рынке аэрозольной продукции. Предприятие выпускает лаки для волос, дезодоранты, освежители, репелленты, автокосметику, чистящие средства, монтажную пену, антистатики и другое.

«В этой сфере важно правильно прогнозировать, какой продукт будет наиболее востребован, какие новинки представить потребителю и так далее, — говорит вице-губернатор НСО Сергей Сёмка. — В условиях постоянно меняющегося рынка работать непросто. При этом предприятие постоянно развивается и наращивает объемы», — добавляет он.

Согласно отчету компании за 2016 год, предприятие прочно удерживает второе место в России по объему производства. В документе сообщается, что емкость российского рынка аэрозольной продукции оценивается в 1000 млн баллонов в год, 400 из них производится в России. По данным «СИБИАРа», за 2016 год завод выпустил 113,28 млн штук.

«Предприятие успешно «сражается» с мировыми брендами, продает продукцию по всей стране и за рубежом, прирастает в объемах производства на 3–5% ежегодно в течение десяти лет», — комментирует генеральный директор Межрегиональной ассоциации промышленных предприятий (МАРП) Юрий Бернадский.

Если оценивать деятельность предприятия с точки зрения финансовых показателей, то результаты можно назвать оптимистичными, принимая во внимание тот факт, что рынок средств товаров для дома и персонального ухода является одним из самых быстрорастущих. Выручка (без НДС) за прошлый год составила 3749 млн рублей (в 2015 году — 3022 млн рублей, в 2014-м — 2104 млн рублей), чистая прибыль — 591,5 млн рублей, в 2015-м — 361 млн рублей.

Компания уделяет должное внимание социальной политике, активно модернизирует производство. Руководство предприятия в течение 2017 года планировало произвести замену линии наполнения, реконструкцию складов, внедрить стеллажное хранение, компьютеризировать складское хозяйство, пополнить автомобильный парк (приобрести грузовики).

«Персона года»

В определении победителя номинации «Персона года» в 2017 году респонденты «КС» были более единодушны. По мнению редакции «КС» и большинства опрошенных экспертов, «Персоной года» становится генеральный директор СКТБ «Катализатор» Виталий Хан.

В пользу его кандидатуры — личная заслуга в достижениях предприятия, грамотная стратегия управления, «новые подходы к работе, дающие хороший результат», авторитет и уважение коллектива и профессионального сообщества.

Отметим, что СКТБ «Катализатор» в текущем году стал победителем сразу нескольких престижных конкурсов. Он, например, занял второе место и получил звание «Лауреат Национального рейтинга быстрорастущих технологических компаний «ТехУспех-2017», а также вошел в ТОП-5 компаний в категории «Крупный бизнес» среди предприятий с выручкой от 2 до 30 млрд руб., демонстрирующих среднегодовой темп роста выручки не менее 20% за последние 5 лет. Кроме того, предприятие стало лидером в номинации ТОП-15 компаний, обладающих высоким экспортным потенциалом в категории «Крупный бизнес».

Региональный минпромторг определил АО «СКТБ «Катализатор» победителем в номинации «Наиболее динамично развивающийся экспортер» конкурса «Лучший экспортер Новосибирской области-2017». Значительный рост экспорта компании подтверждается и данными Новосибирской таможни. В настоящее время более 90% производимой продукции экспортируется в США, Австралию, страны Ближнего Востока и др.

Также стоит отметить, что СКТБ «Катализатор» входит в программу реиндустриализации экономики Новосибирской области. В паспорте проекта отмечается, что предприятие выступает инициатором создания на его базе центра компетенций мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов, масштабированию промышленных технологий и их производства, а также развитию высокотехнологичных инжиниринговых услуг для промышленных предприятий, использующих катализаторы.

«СКТБ «Катализатор» работает в сфере нефтепереработки, выпускает современные катализаторы и адсорбенты. Сегодня реконструируется основное здание, будут модернизированы как офисные помещения, так и лаборатории, — уточняет Сергей Сёмка. — Соответственно, это открывает новые возможности производства. Вместе с тем не прекращается основной технологический процесс», — обращает внимание он.

Юрий Бернадский считает СКТБ «Катализатор» выдающимся предприятием с точки зрения своей продукции, географии поставок, темпов роста.

«Прежде всего, компания диверсифицировала свою продукцию и, самое главное, вышла не только на российский, но и на международный уровень. Не случайно они активно пользуются государственной поддержкой и поддержкой власти», — комментирует председатель правления Новосибирской городской торгово-промышленной палаты (НГ ТПП) Владимир Женов.

Приз зрительских симпатий

Одновременно с выбором «Компании года» «КС» провел голосование на своем сайте.

Кто из руководителей промышленных предприятий Новосибирской области, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Персоной года-2017»? Виталий Хан (АО «СКТБ «Катализатор»)

Павел Заболотный (ОАО «НИИ – измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна»)

Анатолий Масалов (ОАО «Сиблитмаш»)

Виктор Кушнир (ОАО «Сибиар»)

Валерий Петров (АО «Новосибирский завод искусственного волокна»)

Николай Степакин (ПАО «Тяжстанкогидропресс»)

Сергей Смирнов (Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова)

Юнус Ислямов (ОАО «Завод ТРУД»)

Другая кандидатура Результаты опроса

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К сожалению, нет опросов на данный момент.

«Компания года — 2017» в сфере промышленности — «СИБИАР»

«Персона года — 2017» в сфере промышленности — Виталий Хан

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