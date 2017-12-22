Рынок услуг Новосибирска в уходящем 2017 году показал наиболее динамичное развитие в спортивной нише: о планах по открытию в городе фитнес-клубов заявили сразу три игрока — World Class, X—Fit и EDGE. При этом все проекты ориентированы на достаточно взыскательную публику. Продолжили адаптацию к новым экономическим условиям и другие сегменты сферы услуг. Насколько успешно им это удалось по итогам года — в материале «КС».

Рестораны, кафе

Как ранее отмечали эксперты, рынок общественного питания Новосибирска в 2017 году пошел по пути демократизации как форматов, так и среднего чека.

«Приход федеральных сетей в Новосибирске не заметен, а вот экспансия крафтовых (домашних, авторских) форматов, на мой взгляд, наоборот, вышла на первый план, — рассуждает управляющий партнер ГК «Конквест» Олег Ионко. — Особенно тенденцию видно по кофейням, барам. В целом это говорит о большей демократизации рынка. Такие маленькие форматы не могут себе позволить значительные инвестиции, соответственно, делают все просто, а когда просто сделано — значит, и низкие цены».

К подобным открытиям года, к примеру, можно отнести кафе «Мои манты» на улице Коммунистической, начавшее работу в апреле, или кафе домашней кухни «Мамин Сибиряк» авторства ресторатора Вячеслава Яковлева.

Уже присутствующие на рынке сети также расширяли свои сети в течение года: кафе «Тбилиссимо» стало сетевым проектом, открыв вторую точку в наукограде Кольцово, третий ресторан «Аджикинежаль» открылся в сентябре на фудкорте торгового центра «МЕГА», обзавелась второй точкой в Новосибирске также сеть пивных ресторанов «Хамовники», ранее представленное только в аэропорту Толмачево заведение начало работу в составе торгового центра «Аура».

Ресторатор Денис Иванов открыл в 2017 году сразу несколько заведений в городе. Одно из наиболее ярких — панконтинентальный изакая-бар «Жан Хуан Лу». «Изакая — традиционный японский формат тапас-бара. Фактически это трансконтинентальный гастрономический паб, сочетающий традиционные блюда Европы, Латинской Америки, России и Азии, которые подаются в формате закусок. Так принято в классических японских изакая или испанских тапас-барах», — объясняет Иванов.

Заведение расположилось на улице Ленина, ранее на данной площадке работал DJ-бар «11». Вместе с «КС» новое концептуальное заведение оценил директор компании «ЭлитАвто Сибирь» (официальный дилер BMW в Новосибирске) Сергей Скопцов. Еще одно кафе «Пельмениссимо» и кофейня «Чашка кофе», входящие в сеть ресторанов Дениса Иванова, также открыли свои двери в самом центре Новосибирска в апреле текущего года. Помимо этого, ресторатор открыл в Москве рамен изакая-бар KU, а в ближайшее время на ресторанной карте столицы появится ресторан «СибирьСибирь».

Интересным открытием уходящего года также стало заведение европейской кухни Leto-Сafe на улице Ядринцевской. Кафе заняло один этаж популярного в свое время клуба Black Milk. В Leto-Cafe используются такие приемы приготовления пищи, как су-вид (фр. sous vide) — технология низкотемпературного приготовления продуктов питания в вакууме, которая позволяет «запечатывать» вкус. Помимо нее в Leto-Cafe взяли на вооружение экологический гриль, а также приготовление блюд на пару.

Продовольственные супермаркеты, магазины

На первый план в этом году вышел формат «магазина у дома». Точки именно такого типа открывались в 2017 году наиболее активно. В частности, стремительно ворвалась на новосибирский рынок томская KDV Group, ставшая в итоге «Компанией года» в сфере ритейла, по версии «КС».

На данный момент, по информации «2ГИС», в Новосибирске насчитывается более 100 супермаркетов «Ярче!». Также динамично наращивает свое присутствие в городе федеральная сеть «Лента», открывая магазины в формате супермаркетов. Последний из них — шестой по счету с начала года, был открыт в конце ноября на улице Волочаевского. Напомним, что «Лента» также приобрела 22 супермаркета ГК «Холидей», о частичной продаже которой стало известно в октябре текущего года.

Из ожидаемых открытий года, которые, впрочем, пока так и не состоялись, можно отметить постоянно откладывающийся запуск второго супермаркета «Добрянка», в составе торгово-развлекательного центра «Эдем» в Академгородке, и открытие третьего гипермаркета «Гигант» на Мочищенском шоссе.

Мода

В несколько стесненных экономических условиях рассматриваемый сегмент рынка развивался в этом году менее активно. Среди наиболее заметных открытий — запуск монобрендовых бутиков Calvin Klein Jeans в торговом центре «Аура», Armani Exchange и Max&Co в составе «Галереи Новосибирск». Отметим, что последний закрылся в Новосибирске в 2013 году, ранее магазин располагался на Красном проспекте. На данный момент его помещение занимает салон-магазин немецкой марки Bogner.

Продолжил пополняться брендами универмаг LUKSE, отпраздновавший свое двухлетие в конце ноября. Теперь в его составе представлены такие марки, как Valentino, Red Valentino, Alexander Terekhov и другие.

Закрытием года можно назвать уход с fashion-рынка мультибрендового бутика Settemari: в марте магазин, расположенный в здании бизнес-центра Double Hill, был выставлен на продажу. В Settemari были представлены такие бренды, как Pinko, Furla, Coccinelle, Gaudi, Cristinaeffe, Carla G, Cavalli Class и Cacharel.

Спорт, здоровье

В отличие от других сегментов сферы сервиса и услуг, спортивная ниша в 2017 году развивалась весьма активно. О выходе на рынок заявили сразу несколько игроков премиального уровня — фитнес-клубы World Class, EDGE и X—Fit Плаза.

«До 2017 года премиум-класс был представлен всего двумя клубами в Новосибирске: проектами Grand Arena и X-Fit. Поэтому можно смело говорить о том, что в нашем сегменте емкость рынка еще достаточно велика, — считает заместитель генерального директора по операционной деятельности федеральной сети фитнес-клубов X—Fit Ирина Туманова. — Безусловно, выход сразу нескольких игроков поднимет планку всего фитнеса в городе на более высокий уровень. Этот рынок продолжает расти достаточно высокими для российских регионов темпами».

По словам Ирины Тумановой, открытие X-Fit Плаза планировалось в ноябре, однако потребовалось немного больше времени на подготовительном этапе и сейчас запуск перенесен на первый квартал 2018 года. Другой проект — клуб World Class уже начал работу в техническом режиме в составе элитного ЖК Montblanc. По информации компании, официальное открытие намечено на 22 декабря.

Клуб, площадью 3000 кв. метров, разместится на двух этажах и будет включать помимо тренажерного зала два бассейна — детский и взрослый, хаммам, солярий, финские сауны и детский клуб.

Еще один проект — премиальный фитнес-клуб EDGE намерен открыть двери для первых клиентов на январских праздниках.

«Мы ориентированы на наиболее обеспеченную часть новосибирской аудитории — собственников и топ-менеджмент компаний, тех, кто готов покупать не просто фитнес, а атмосферу и сервис на уровне пятизвездочного отеля, — рассказывал ранее «КС» генеральный директор EDGE Premium Fitness Club Максим Частковский. — Сейчас самым требовательным из них просто некуда пойти в Новосибирске, и они остаются без фитнеса». Совместными усилиями новые игроки намерены эту ситуацию изменить уже в 2018 году.

Если говорить о медицинском направлении, в 2017 году был официально сдан в эксплуатацию комплекс MedPark. В его составе работают клиника пластической хирургии «Елена», «Центр новых медицинских технологий», армянская клиника «Витромед», в состав которой войдет второй в Новосибирске частный роддом, стоматология «Дентал-Сервис» и томографический центр. В апреле также пополнилась пятой по счету клиникой сеть «Здравица», а «Санитас» готовит к открытию многопрофильный центр напротив Технопарка.

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