Бивалютные депозиты, представляющие собой симбиоз обычного срочного банковского вклада и валютного опциона, набирают все большую популярность у сибирского бизнеса, позволяя предприятиям заработать на свободных финансах. В интервью «КС» директор РЦ «Сибирский» Альфа-Банка АНДРЕЙ ФИШЕР рассказал, с чем связана популярность этого инструмента, и как в этом случае происходит процесс управления рисками.

— Андрей, сейчас на рынке становятся все более востребованными бивалютные депозиты. В чем особенность этого относительно нового банковского продукта и отличие от срочного банковского вклада и валютного опциона?

— Бивалютный (структурный) депозит — это депозит на иных условиях возврата с возможной конвертацией в альтернативную валюту без дополнительной комиссии. Его особенностью можно считать то, что банк имеет право вернуть тело депозита в альтернативной валюте по окончании срока депозита по зафиксированному курсу, при выполнении заранее оговоренных условий. При этом условия определяются в момент заключения сделки. Популярность этого инструмента связана с тем, что он позволяет получить повышенную доходность в сравнении с размещением свободных денежных средств по классическому депозиту.

При этом важно отметить, что особенность такого вида вклада такова, что он предполагает гарантированный процентный доход, причем вне зависимости от того, в какой валюте будет осуществлен возврат депозита по окончании срока размещения.

— Таким образом, получается, что бивалютный вклад предусматривает возможность получения повышенной процентной ставки по сравнению с обычным депозитным размещением. Но ведь стоит учитывать риск потерять некоторую сумму, если за время действия договора произойдет резкое изменение курса валют…

— Тут все зависит от целей использования бивалютного (структурного) депозита. Например, для получения повышенного процентного дохода, экономии на регулярной конвертации, так как при возврате депозита в альтернативной валюте отсутствует комиссия за конвертацию, или для хеджирования рыночных рисков.

При этом важно отметить, что при использовании этого инструмента надо понимать, что вы осознанно принимаете валютные риски и самостоятельно управляете ими, заранее определяя свою стратегию размещения. Условия, на которых будет заключена сделка, включают в себя срок депозита, курс конвертации, валюту размещения, альтернативную валюту при возврате.

— Чтобы суть бивалютных вкладов была более ясна, давайте опишем механизм заключения договора на конкретном примере. Например, компания хочет разместить 10 млн рублей сроком на 1 месяц. Как можно управлять рисками?

— Ранее я уже говорил о том, что компания управляет риском, самостоятельно определяя стратегию (условия) размещения. Например, для импортера может быть интересна агрессивная стратегия размещения, с целью бесплатной конвертации в альтернативную валюту. Для компании, которая считает возможным разместить рубли с повышенной доходностью и максимально снизить вероятность конвертации в альтернативную валюту, подойдет бивалютный (структурный) депозит с защитным барьером (дополнительным условием по сделке).

— В каком случае компании логично разместить свободные средства именно таким образом?

— Рассматриваемый инструмент подходит, когда нужно продать одну валюту и купить другую. Например, экспортеры, получающие часть выручки в иностранной валюте (бивалютный депозит в иностранной валюте с конвертацией в рубли), импортеры, имеющие часть издержек в иностранной валюте (бивалютный депозит в рублях с конвертацией в иностранную валюту). А также тем, которые готовы принять валютные риски с целью получения повышенного процентного дохода.

— Какую минимальную сумму может разместить юрлицо на бивалютном депозите?

— Насколько мне известно, на данный момент ограничение по сумме размещения — от $1 млн/€1 млн/ эквивалент $1 млн в рублях.

— При таком способе размещения возможно ли досрочное расторжение вклада? Возможно ли банку выдать средства клиента в альтернативной валюте, если вкладчик выбрал ее заранее?

— Как я ранее говорил, условия определяются, как правило, в момент заключения сделки и, конечно, не могут меняться в течение срока действия. Таким образом, бивалютный депозит не предполагает досрочного частичного/полного истребования и пополнения.

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