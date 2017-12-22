Редакция «Континента Сибирь» совместно с Агентством инвестиционного развития Новосибирской области продолжает цикл материалов, задачей которых является анализ инвестиционного потенциала различных районов Новосибирской области (НСО). В каждом из выпусков рубрики мы будем оценивать тот или иной район области, выявляя его сильные и слабые стороны с точки зрения привлечения вложений, формируя таким образом Инвестиционный атлас НСО. В очередном выпуске цикла публикаций мы представляем Татарский район.

Татарский район Новосибирской области расположен на западе региона и граничит с Чановским, Чистоозерным, Венгеровским, Усть-Таркским районами и Омской областью. Расстояние до областного центра порядка 470 км. Татарский район занимает территорию 5 тыс.кв. м, более 70% из которых земли сельскохозяйственного назначения. Через район проходит федеральная автодорога М-51 «Байкал», участок Транссиба «Новосибирск — Омск», а также железнодорожная линия «Новосибирск — Карасук». Протяженность автомобильных дорог — более 500 км, в том числе 360 км дороги с твердым покрытием. По состоянию на начало 2017 года в районе проживает 38,5 тыс. человек, из них около 22 тыс. — население трудоспособного возраста. Татарский район — самая западная территория в группе районов Центрально-Барабинской зоны Новосибирской области. В районе расположены 63 населенных пункта, объединенные в 22 поселения. Административный центр района — город Татарск.

Экономический потенциал

Татарский район Новосибирской области — территория со смешанным типом производства, где практически в равной степени присутствуют промышленность и сельскохозяйственное производство, представленное как местными промышленными предприятиями, так и территориальными филиалами крупных компаний регионального значения.

Несмотря на незначительное сокращение объемов выпуска промышленной продукции, этот сектор сохраняет стабильность и играет значимую роль в формировании ВРП. Кроме того, благодаря достаточно высокому уровню оплаты труда занятых в промышленном секторе рабочих и специалистов, уверенно чувствует себя местный потребительский рынок. Объем розничного товарооборота в 2016 году составил порядка 6 млрд рублей (третий показатель из 30 районов НСО). А по уровню среднедушевого дохода район — в числе лидеров среди 30-ти муниципальных районов Новосибирской области.

Промышленный сектор

По итогам 2016 года объем промышленного производства составил 3,7 млрд рублей. В этом показателе преобладает продукция пищевой и перерабатывающей отраслей, на долю которых приходится около 65% от общего объема.

В числе крупнейших предприятий района — Татарский маслокомбинат, ООО «Производственник», АО «Швабе — Оборона и Защита», ЗАО «Пищекомбинат Татарский», МУП «ДМХ», ООО «ТТК», ООО «Биоланд», ООО «Кедр+».

Сельскохозяйственный комплекс

В последние несколько лет стабильный рост демонстрирует сельскохозяйственный комплекс района. В течение последних трех лет ежегодный прирост объемов производства сельхозпродукции составлял от 10 до 20%. По итогам 2016 года объем производства во всех категориях хозяйств превысил 5,1 млрд рублей. Татарский район уверенно занимает высокие места по объемам производства зерна и молока.

По итогам 2016 года производство зерна увеличилось на 12% и достигло 146,2 тыс. тонн (5-й показатель среди районов Новосибирской области), а по объемам производства молока Татарский с показателем 52,5 тыс. тонн немногим уступает лишь безусловному многолетнему лидеру отрасли — Ордынскому району. Общее поголовье КРС — около 29 тыс. Это также второй показатель в Новосибирской области.

Наибольший прирост валового надоя отмечен в ООО «Константиновское» — 24% (452 кг на одну фуражную корову); СХПК «Новомихайловский — 16% (233 кг); ОАО «Гигант» — 15% (397 кг); СПК «Колос» — 9% (144 кг).

На территории района отмечается ежегодное увеличение посевных площадей, вводятся в оборот ранее неиспользуемые земли. Общая посевная площадь в 2017 г. составила 111 тыс. га, из них площадь зерновых культур — около 80 тыс. га.

Инвестиции в сельское хозяйство района за 9 месяцев 2017 года составили 235,6 млн рублей. На приобретение новой техники было направлено 153,0 млн рублей, или 65,0% освоенных в сельском хозяйстве инвестиций.

Перспективы малого бизнеса

Хорошую динамику развития демонстрирует также и малый бизнес, который представлен сегодня более чем 1 тыс. малых предприятий и предпринимателей без образования юридического лица. Суммарно доля малого бизнеса в общем объеме выпуска товаров, произведенных работ и оказанных услуг составила 58,2%. В малом бизнесе занято на сегодня более 30% трудоспособного населения района.

Среди отраслей, на развитие которых малый бизнес оказывает наибольшее влияние, — транспорт, строительство, общественное питание, обрабатывающее производство (пищевая, швейная промышленность, деревообработка, производство и распределение газа и воды), а также социальная сфера.

С целью поддержки развития малого бизнеса и предпринимательской инициативы принята и действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Татарском районе на 2015–2017 гг.». Программа демонстрирует заметные результаты, которые формируют предпосылки для ее продления на будущие периоды.

Инвестиционные проекты

Инвестиционные вложения во все отрасли экономики района по итогам 2016 года составили 1,2 млрд рублей, в том числе инвестиции за счет средств бюджетов всех уровней — 265,7 млн рублей — 21,9% освоенных средств. Из общего объема инвестиций 19,4% направлено на развитие сельскохозяйственного производства, 72,4% — в социальную сферу, 3,3% — на развитие промышленности, 3,2% — в торговлю и бытовое обслуживание, 1,6% — в развитие жилищно-коммунального комплекса.

В числе реализованных и реализуемых в последние годы инвестиционных проектов — десятки объектов инфраструктурного и бытового назначения, новые производственные и складские помещения для сельскохозяйственного производства. Только на 2018 год запланировано строительство шести новых скотоводческих помещений для более, чем 2000 голов молодняка крупного рогатого скота. Планируемый объем капитальных вложений — около 50 млн рублей. После введения в строй общая численность поголовья КРС в районе превысит 30 тыс.

Инвестиционные возможности

С учетом объемов производства сельскохозяйственной продукции, отличающейся высоким качеством и низкой ее себестоимостью, а также потенциала и дальнейшего увеличения объемов производства, наиболее перспективным направлением для инвестиций в Татарском районе является создание мелких и средних предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья.

Более того, хорошие перспективы подобных инвестиционных проектов обусловлены развитой транспортно-логистической инфраструктурой территории, наличием кадрового резерва, а также близостью крупной городской агломерации (Омск — административный центр региона с населением до 2 млн человек).

Наиболее актуальной сегодня выглядит инвестиционная возможность по созданию комплекса для приемки, переработки и расфасовки молока и цельномолочной продукции. В районе сегодня существует хорошая сырьевая база для строительства комплекса по производству цельномолочной продукции — за 2016 год производство молока во всех категориях хозяйств составило 52,5 тыс. тонн, в том числе в общественном секторе — 33,9 тыс. тонн. Рынок сырья молока — 39 тысяч тонн.

Строительство комплекса позволит удовлетворить не только потребность населения в цельномолочной продукции, но и закрыть существующую потребность частных молочных хозяйств в сбыте сырого молока (на сегодняшний день их продукция поставляется в основном в Омскую область).

По предварительным расчетам, объем капитальных затрат в строительство комплекса оценивается в 180 млн руб. При этом, с учётом всех видов налогов, обслуживания кредиторской задолженности, продолжительности строительства, окупаемость вложенных в проект инвестиций может не превысить 10–15 лет.

Владимир Смирнов,

глава администрации Татарского района Новосибирской области: — Привлечение инвестиций в экономику района является одной из важнейших стратегических задач нашей деятельности. Рост вложений напрямую влияет на социально-экономическое развитие района, на создание новых рабочих мест, на увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, на качество жизни населения. С целью создания наиболее благоприятствующих условий для потенциальных инвесторов на территории района действуют ряд мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности: установление на срок окупаемости проекта в отношении пользователей объектов инвестирования льгот по аренде муниципального имущества (в том числе земельных участков); первоочередное предоставление земельных участков субъектам инвестиционной деятельности; поддержка ходатайств и обращений инвесторов в органы государственной власти Новосибирской области, агентство инвестиционного развития НСО, другие учреждения; передача в аренду недвижимости и иного имущества, отнесенного в установленном порядке к муниципальной собственности (муниципальная казна); применение для объектов инвестирования нижних границ (из предусмотренных действующим законодательством) платы за землю, арендной платы и др. А кроме того, оказываются всесторонняя организационная поддержка и сопровождение перспективного инвестиционного проекта. В свою очередь администрация Татарского района открыта к сотрудничеству с потенциальными инвесторами. Мы готовы обсуждать новые идеи, нестандартные решения и желания создавать новое и полезное для района. Мы готовы оказать любую поддержку как опытным, так и начинающим предпринимателям. Нам интересно любое предложение, касается ли оно промышленности или сельского хозяйства, культуры, связи или строительства.

Александр Зырянов,

генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области: — Татарский район — это территория, обладающая большим инвестиционным потенциалом. Наши специалисты убедились в этом лично. В поездках по районам области мы получаем срез очень ценной информации из первых рук: каким потенциалом обладает район, какие отрасли требуют инвестиций, какие конкретные компании и люди готовы реализовывать проекты развития. Именно эта работа позволила выделить те перспективы Татарского района, которые являются уникальными для данной территории и могут стать дополнительными точками роста экономики района. Мощная сырьевая база и транспортно-логистическая инфраструктура делает Татарский район привлекательным для создания и развития различных форм перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции. Для этого на территории района есть и подходящие площадки, и поддержка администрации. А близость к такому крупному рынку сбыта, как Омская область, позволит обеспечить стабильный рынок сбыта для этих предприятий. Кроме того, Татарский район — это прекрасная платформа для развития придорожных сервисов: предприятий общественного питания, СТО, гостиниц и т. д. Безусловно, это лишь небольшая часть тех возможностей, которыми обладает Тарский район. Мы можем помочь предпринимателям на селе — подобрать подходящую модель развития бизнеса и оказать содействие в оформлении необходимых документов, помочь в поиске партнёров и привлечении инвесторов. Приглашаем к сотрудничеству тех, кто уже ведёт здесь своё дело, и тех, кто почувствует здесь новые возможности для своего бизнеса.