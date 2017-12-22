Наступает новый 2018 год. Время подводить итоги прошедшего года. О результатах работы компании в 2017 году и о планах на будущий год в интервью «КС» рассказала генеральный директор ОАО «Новосибирскэнергосбыт» ТАТЬЯНА ПОДЧАСОВА.

ОАО «Новосибирскэнергосбыт» является энергосбытовой компанией, исполняющей функции гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Новосибирской области. Компания входит в рейтинг 400 крупнейших российских компаний, составленный журналом «Эксперт», и рейтинг 500 крупнейших российских компаний по объемам выручки за 2016 год, по версии РБК. В течение пяти лет является лидером рейтинга Ассоциации «НП Совет рынка» «Сбытовые компании: эффективность на рынке».

— Татьяна Николаевна, расскажите об итогах работы «Новосибирскэнергосбыта» в 2017 году.

— Деятельность любой энергосбытовой компании заключается в организации и обеспечении системы договорных отношений всех участников отрасли, в том числе сетевых и генерирующих компаний, для надёжного обеспечения потребителей электроэнергией. Поэтому оценкой, барометром хороших результатов нашей работы является отсутствие проблем в энергоснабжении клиентов. Понятно: если мы не обеспечим должный уровень платежной дисциплины, то и сети не смогут провести ремонт оборудования, производители — закупить топливо и т. д. Если мы своевременно не заключим договор энергоснабжения, то клиент не сможет купить электроэнергию для своих нужд. Конечно, чтобы представить масштаб нашей работы, необходимо понимать, что поставить электроэнергию надо в каждое домохозяйство, каждую организацию области и, соответственно, обеспечить быстрые и точные расчеты с ними.

— Приведите, пожалуйста, количественные показатели по итогам работы.

— Если говорить о цифрах… Прежде всего, это объём общей выручки, в 2017 году он составил 37,4 млрд рублей, что на 6% больше, чем в прошлом году. При этом процент реализации электроэнергии, то есть один из основных показателей нашей работы, составит оценочно 100%.

По показателю клиентской базы также произошло увеличение: потребителей-физических лиц — на 1,5%, до 1 121 352 лицевых счетов, потребителей-юридических лиц — на 3,9%, до 30 750 абонентов. Увеличение клиентской базы произошло как за счет увеличения потребителей на территории НСО, так и за счет увеличения количества потребителей на территории других субъектов РФ.

Показательны и объемы коммерческих услуг в размере 332 млн рублей. Что как нельзя лучше характеризует наши успехи по диверсификации деятельности компании.

— Вы говорите о диверсификации, о чем идет речь? Какие виды деятельности сегодня развивает ОАО «Новосибирскэнергосбыт»?

— Да, сегодня коммерческие услуги, т. е. те виды деятельности, которой мы занимаемся в дополнение к продаже электроэнергии, играют значительную роль, обеспечивая устойчивое финансовое положение предприятия. В первую очередь это услуги, напрямую связанные с энергоснабжением, это и помощь в получении технологического присоединения к электросетям, проектирование схем энергоснабжения, электромонтажные работы и многое другое. Большинство этих услуг мы начали оказывать 15 лет назад в ответ на запросы и потребности наших клиентов.

Мы реализуем проекты любого масштаба вплоть до очень крупных. Сегодня компания предлагает целый ряд высокотехнологичных услуг. Например, в 2017 году специалистами ОАО «Новосибирскэнергосбыт» был проведен комплекс монтажных и пуско-наладочных работ по созданию системы интеллектуального учета энергопотребления в АО «Аэропорт Толмачево».

Мне особенно приятно выразить всем энергетикам благодарность за верность профессии, за честное и достойное отношение к делу

Активно развивается система платежей и переводов «Сфера энергии». Нам удалось в 2017 году существенно увеличить объем платежей через нашу систему: свыше 6 млрд рублей принятых денежных средств за услуги более 400 поставщиков в пяти регионах России. Одним из перспективнейших направлений мы считаем реализацию программы «Сирена ЕЕ». Данный продукт позволяет поставщикам вести начисления и расчеты за любые жилищные и коммунальные услуги на современном уровне и в полном соответствии с требованиями налогового и бухгалтерского учета. Программа может быть, по желанию заказчика, интегрирована как с информационной системой, с помощью которой ведется прием платежей, так и с любыми приложениями, которые используют потребители услуг. Сегодня мы активно продвигаем «Сирену ЕЕ» и уверены, что в следующем году произойдет существенный рост количества поставщиков, использующих ее.

— Вы говорите об уровне реализации энергии в 100%. Каким образом достигается подобный результат?

— Показатель платежной дисциплины в Новосибирской области является одним из лучших в России. Есть даже независимый рейтинг организации-регулятора отрасли. Согласно этому рейтингу мы постоянно находимся в лидерах, причем это касается и отдельных групп потребителей. Таких, как бюджетники, организации ЖКХ. Вот и за третий квартал у нас первое место по этим группам.

Вместе с тем важно подчеркнуть, что такие результаты нашего региона являются результатом совместного труда компании, органов власти и потребителей. Федеральная власть в лице Минэнерго разрабатывает нормативные акты, направленные на улучшение ситуации в отрасли, областные и местные власти оперативно способствуют решению локальных ситуаций. По потребителям можно сказать, что большинство из них стараются своевременно исполнять свои обязательства по оплате потреблённой ими энергии.

— Ни для кого не секрет, что особую проблемную категорию в России составляют организации ЖКХ. Как вам удается сдерживать ситуацию и не допускать таких катастрофических ситуаций, которые мы видим в других регионах?

— Ситуацию удается сдерживать, в том числе за счет оказания агентских услуг организациям ЖКХ. Таким организациям мы «под ключ» выстраиваем и ведем деятельность по сбыту их продукции, это и ведение начислений, и востребование оплаты, и прием платежей. Причем для организаций такие услуги обходятся дешевле, чем содержание собственного персонала, а главное — уровень платежной дисциплины увеличивается. Сегодня уже 37 поставщиков жилищно-коммунальных услуг доверили нам деятельность по сбыту их продукции.

—ОАО «Новосибирск-энергосбыт» делает ставку на клиентоориентированность. Какие сервисы и новые услуги внедрены на предприятии в этом году?

— Да, действительно в нашей работе мы стараемся действовать по принципу обеспечения клиенту удобства на каждом этапе взаимодействия, как-то: заключение договора, ведение расчетов, замена приборов учета и т. д. Вместе с тем мы предоставляем возможность клиенту выбирать удобный ему способ взаимодействия. Конечно, нельзя сказать, что в 2017 году мы предложили какие-то революционно новые сервисы. Мы и так уже их оказываем на современном уровне, в том числе у нас есть полноценные интернет-приложения для наших клиентов — юридических и физических лиц. Но при этом ведется постоянная, кропотливая работа по улучшению отдельных деталей, добавлению новых возможностей.

День энергетика всегда приходится на самое сложное время, когда сама природа испытывает на прочность энергосистему нашей страны

Так, если привести в пример работу по заключению договора энергоснабжения, то мы в этом году реализовали принцип одновременности с процессом технологического присоединения к электрическим сетям. То есть абонент получает и электроэнергию, и готовый договор сразу по факту подключения. Ранее временной промежуток мог составлять несколько месяцев. Если мы говорим про физических лиц, то в этом году мы реализовали возможность переоформления по электронной почте лицевого счета при смене владельца жилья. Подобных примеров улучшений я могу привести множество.

Если говорить про новые услуги, здесь необходимо выделить отдельно запуск такого пакета услуг, как «Главный энергетик». Предприятие или организация, заказавшие данный пакет, по сути, освобождают себя от большинства проблем и вопросов, связанных с обслуживанием принадлежащего им электрооборудования. А таких вопросов действительно много, начиная от контроля технического состояния и заканчивая текущим ремонтом или модернизацией. Актуальность и полезность такой услуги еще больше повышается, если учесть, что любая неисправность — это как реальная угроза жизни и здоровью людей, так и риск лишиться имущества или нанести вред третьим лицам. Поэтому услуга «Главный энергетик» у нас востребована, особенно среди предпринимателей, которые могут теперь сосредоточиться на своем основном бизнесе и не думать об этом.

— Знаю, что 2017 год был объявлен в ОАО «Ново-сибирскэнергосбыт» Годом инноваций. Какие инновационные технологии были внедрены в компании в текущем году?

— В течение года поиск и внедрение инноваций осуществлялся двумя способами. Первый: на предприятии принята и реализовывается программа «Цифровой Энергосбыт», в рамках которой последовательно рассматриваются и внедряются многие технологии из арсенала цифровой революции. Например, у нас уже сейчас внедряются технологии нейронных сетей для решения прикладных аналитических задач в базах данных. Рассматривается технология распознавания речи для использования в деятельности контакт-центра. Кстати, в этом году мы модернизировали контакт-центр на базе современной интеллектуальной платформы Naumen Contact Center, что в результате повысило удобство обслуживания наших клиентов. Понятно, что часть технологий используется для предоставления новых сервисов нашим клиентам. Например, это чат-боты, которые можно использовать в качестве виртуальных помощников для консультирования, приема показаний приборов учета, обращений. Еще одно перспективное направление, активно разрабатываемое нами, — это возможности современных энергоэффективных сетей беспроводной передачи данных, например, для снятия различной информации с приборов учета. Данная технология приведет к полномасштабному использованию устройств сбора данных, в том числе и в быту.

В следующем году будет запущено мобильное приложение «Платосфера». Оно позволит жителям Новосибирска оплачивать коммунальные, жилищные, а также прочие услуги: интернет, кредиты и многое другое.

Кроме технологических инноваций мы рассмотрели и внедрили множество организационных инноваций, предложения по которым подали наши сотрудники в рамках внутреннего конкурса.

— Вы сказали, что изменилось законодательство. Расскажите, что именно? На что стоит обратить вни­мание?

— В 2017 году Правительство РФ продолжило курс по реализации мер, направленных на укрепление платежной дисциплины и ужесточение работы с должниками. В начале года вступили в силу изменения действующего законодательства в процедуру приостановления предоставления коммунальной услуги по электроснабжению. Кроме того, внесены изменения и в правила введения ограничений режимов электропотребления для потребителей-юридических лиц.

Не забыл законодатель и про недобросовестные энергосбытовые компании. Теперь они могут прекратить свою деятельность как за долги на оптовом рынке, так и за задолженность перед сетями. Все эти меры — это продолжение реализации государственного курса по укреплению платежной дисциплины.

— Новый год — это время строить планы на будущее. Какие планы у ОАО «Новосибирскэнергосбыт» на 2018 год?

— В следующем году мы планируем реализовать полномасштабный комплекс мероприятий по развитию и укреплению наших конкурентных преимуществ среди энергосбытовых компаний. Если не вдаваться в детали, то первое — это, безусловно, продолжение курса на улучшение качества обслуживания, мы должны стать еще оперативнее и комфортнее для наших клиентов. Второе — это оптимизация затрат, чтобы стоимость услуг, наша сбытовая надбавка, продолжала быть одной из самых низких в России. Третье — это увеличение масштабов деятельности, больше потребителей и клиентов, в том числе вне Новосибирской области, увеличение объема коммерческих услуг, чтобы оставаться среди лидеров энергосбытовых компаний с диверсифицированным портфелем.

— Татьяна Николаевна, 22 декабря энергетики отмечают профессиональный праздник. Что вы хотели бы пожелать коллегам?

— Наш профессиональный праздник, День энергетика, всегда приходится на самое сложное время, когда сама природа испытывает на прочность энергосистему нашей страны. Но именно в этих условиях еще более весомой и значимой для всех становится наша работа. В этот день мне особенно приятно выразить всем энергетикам благодарность за верность профессии, за честное и достойное отношение к делу, за ответственную и результативную работу. Желаю всем крепкого здоровья, веры и оптимизма, счастья и благополучия!

ОАО «Новосибирскэнергосбыт»

ОГРН 1065407151127

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