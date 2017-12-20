Новосибирской области выделят 284 миллиона рублей на подготовку выборов президента России

Процедура выборов президента России в 2018 году будет отличаться от предыдущих лет. Изменения затронут технический уровень оснащения избирательных участков, состав наблюдательной комиссии, а также некоторые другие важные стороны организации процесса голосования.

Одно из нововведений касается наблюдателей, подбором которых теперь будут заниматься общественные организации. Возглавит этот процесс общественная палата НСО. Об этом заявила 20 декабря в ходе профильного заседания заместитель полномочного представителя президента РФ в СФО Любовь Бурда. «Важно научить их как-то реагировать на те возможные инциденты и фальсификации, которые могут случится. Никто ни от чего не застрахован, здесь очень важен контакт с избирательными комиссиями, и в первую очередь с руководителями, которые достаточно хорошо разбираются в проблемах, которые могут возникнуть. Наша задача — предусмотреть заранее эти риски и понять, как реагировать, если тот или иной инцидент случится на избирательном участке».

Другая сторона изменений — техническая. На выборах президента будут использоваться новые комплексы обработки бюллетеней КОИБ 2017. «Дополнительно в Новосибирскую область приходит около 200 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), которые выделили в ЦИК. В день голосования они будут применяться на всех участках на территории Железнодорожного, Ленинского, Заельцовского, Октябрьского, Центрального районов города Новосибирска и посёлке Кольцово», – заявила председатель горизбиркома Ольга Благо на совещании с органами государственной власти «О порядке взаимодействия в период подготовки к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года». В Новосибирске будут использоваться два КОИБ 2010 и КОИБ 2017. Одной из особенностей новых комплексов станет чтение QR-кода, который будет размещён на бюллетенях для повышения уровня защиты от фальсификаций. К техническим изменениям можно отнести и установку рамок металлоискателей в 140 избирательных участков.

К тому же избиратели не смогут голосовать по открепительным удостоверениям, вместо этого вводится голосование по месту жительства.

На выборах 2018 года позаботятся и о людях с ограниченными возможностями передвижения, для них постараются создать удобные условия для голосования.

На всё эти цели Новосибирской области выделяется 284 миллиона рублей.

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