Директора новосибирской компании осудили за хищение 50 млн рублей по госконтрактам

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили о вынесении приговора в отношении генерального директора ООО «Аванта», который обвиняется в хищении бюджетных средств.

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к трем годам колонии общего режима руководителя ООО «Аванта» Александра Горбачева за хищение 49 млн рублей из бюджета при реконструкции аэропортов Благовещенска и Иркутска. Установлено, что между осужденным и ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» было заключено два госконтракта на ремонт аэропортов на сумму более 165 млн рублей, однако генеральный директор компании в период с 2011 года по 2013 год похитил аванс в размере более 49 млн рублей. Эти деньги были выделены в рамках реализации федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 — 2020 годы)».

«Кроме того, в целях придания правомерного вида владению похищенными денежными средствами осужденный совершил ряд финансовых операций, перечислив их на расчетные счета фирм-«однодневок», которые впоследствии были обналичены через неустановленных следствием лиц и переданы ему», — добавили в пресс-службе транспортной прокуратуры, уточнив, что таким образом было легализовано свыше 28,5 млн рублей.

Всю украденную сумму аванса Горбачев должен вернуть ФГУП по решению суда.

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