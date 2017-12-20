Строительство пяти новых учреждений образования запланировано в Новосибирской области в 2018 году, стало известно в ходе заседания коллегии регионального министерства образования.

Сегодня, 20 декабря минобрнауки Новосибирской области подвело итоги развития сферы образования, науки и инновационной политики в 2017 году. С докладом выступил новый глава министерства Сергей Федорчук, сказавший, в частности, что в регионе обеспечено выполнение майских указов президента РФ по достижению целевых показателей средней заработной платы работников. Кроме того, региональные власти выполнили важнейшее положение майских указов – доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет: количество детей, охваченных дополнительным образованием, за последние пять лет увеличилось с 59 до 86%.

Что касается строительства учреждений образования, то в уходящем году построено три школы, введен в эксплуатацию новый детский сад в п. Ложок, завершается строительство детского сада в Северном районе, после проведения капремонта до конца года будут введены в эксплуатацию здания двух детских садов в Новосибирске: по улице Связистов в Ленинском районе на 220 мест и по улице Гоголя в Центральном районе на 100 мест.

По словам Сергея Федорчука, в следующем году запланировано строительство пяти объектов образования. Речь идет о строительстве школы в городе Обь на 825 мест, трех школ в Новосибирске по улице Первомайской на 1250 мест, по улице Титова на 1100 мест, коррекционной школы-интерната №37 на 220 учащихся, реконструкции здания школы №3 в Черепаново. Предположительно, на эти цели будет выделено 1,3 млрд рублей.

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