19 декабря 2017 года рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) изменило прогноз по рейтингу качества управления закупочной деятельностью АО «Сибирская энергетическая компания» со стабильного на позитивный, что означает рост вероятности повышения рейтинга в среднесрочной перспективе. Рейтинг подтвержден на уровне РКЗ 8 «Высокое качество управления закупочной деятельностью».

Пересмотр прогноза обусловлен предпринятыми энергокомпанией мерами, направленными на совершенствование системы регулирования и практики закупочной деятельности, в том числе, в соответствии с рекомендациями RAEX. Отмечается существенное снижение доли закупок у единственного источника в общем объеме закупок.

Также компания значительно повысила информативность корпоративного сайта для участников закупок за счет публикации разъяснительных и обучающих материалов, полного перечня типовых требований к участникам закупки, создания функционала поиска закупочных процедур. Ресурсоснабжающей организацией были утверждены локальные нормативные акты, регламентирующие работу экспертных органов для создания технической документации по отдельным группам товарно-материальных ценностей, в том числе обеспечивающих независимую от распорядителей бюджета техническую экспертизу в рамках формирования технических заданий для проведения закупки, требований для аккредитации поставщиков, технической экспертизы заявок участников конкурентных процедур.

В качестве организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения и теплоснабжения, АО «СИБЭКО» является субъектом Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в соответствии с п. 1 части 2 статьи 1 Закона). Таким образом, для оценки качества управления закупочной деятельностью в данной ресурсоснабжающей организации в полной мере может быть применена методика рейтинга качества управления закупочной деятельности в компаниях с государственным участием и государственных корпорациях RAEX.

«Результаты данного рейтинга — это объективная оценка независимых экспертов нашей комплексной работы по повышению качества управления закупочной деятельностью. Энергокомпания доверяет исследовательской деятельности рейтингового агентства RAEX. Благодаря сложившемуся сотрудничеству и рекомендациям профессиональных аналитиков, мы проводим постоянную работу по совершенствованию политики компании в области повышения открытости и прозрачности закупок», — подчеркнул директор по закупкам и логистике АО «СИБЭКО» Сергей Чумаченко.

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