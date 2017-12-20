Плата за питание в детских садах Новосибирска может быть увеличена

Вопрос об увеличении платы за питание в детских садах Новосибирска рассмотрели депутаты горсовета на комиссии по социальной политике и образованию 20 декабря совместно с представителями мэрии. На текущий момент ежедневная плата за питание составляет 80 рублей в расчете на одного ребёнка.

Вопросы дефицита некоторых групп товаров в детских садах Новосибирска депутаты поднимают уже не в первый раз. Помимо городской администрации эту проблему пытается решать Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Общероссийский народный фронт. «Никто не говорит о том, что сейчас нужно изменить тариф на питание, — мы рассматриваем вопрос индексации школьного питания, потому что провели полный анализ в субъектах федерации близлежащих регионов и встретились с Роспотребнадзором, Росздравнадзором. Они убедительно утверждают, что тех денежных средств, которые заложены в бюджет Новосибирска, не хватает для выполнения нормативов. По предварительным данным, Новосибирская область — в числе отстающих по суммам, выделяемым на организацию дошкольного питания», – заметил председатель комиссии Николай Тямин.

В заседании приняли участие представители Роспотребнадзора. В частности, заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Людмила Щукина привела статистику, согласно которой в 2016 году в Новосибирске в 8 из 10 детских садов отмечался в той или иной мере дефицит пищевых продуктов. По результатам прошлогодних проверок были выданы предписания по исправлению ситуации. Проверки в этом году выявили, что по основным необходимым продуктам также имеется значительный дефицит. «Более того, ситуация усугубляется. С сожалением констатируем, что предписания не исполняются в срок. Должностные лица замечают, что финансирование не позволяет существенно исправить ситуацию. Заведующие детских садов обращаются к депутатам, те откликаются, но это, к сожалению, помогает временно. Нужно комплексное увеличение финансирования», – сообщила Людмила Щукина.

Заместитель председателя комиссии по социальной политике и образованию совета депутатов Новосибирска Сергей Сухоруков удивился предъявленной статистике. По его мнению, она выглядит преувеличенной. Людмила Щукина согласилась, что данные могут иметь погрешность в связи с выборочным характером проверки.

Также встал вопрос о новом источнике финансирования. Начальник управления обеспечения бюджетного процесса, мониторинга организации питания и ресурсного сопровождения учреждений в сфере образования мэрии Новосибирска Юлия Зуева придерживается мнения, что увеличить плату за питание за счет родительского бюджета будет правильным решением, поскольку родительская плата не увеличивалась с 2014 года. «С тех пор цены значительно выросли. Многие родители будут согласны вложить свои средства в обеспеченье питанием своего ребенка», – сообщила Юлия Зуева. С ней согласился Сергей Сухоруков. Он не считает, что увеличение финансирования за счет родительской платы является непопулярным решением. «Надо просто объяснить родителям, что на 80 рублей их ребенок не будет хорошо питаться», – заметил Сергей Сухоруков.

Заведующая детского сада №59 Елена Махова во время выступления и вовсе заявила, что родители сами просят увеличить плату за питание в муниципальных дошкольных организациях за их счет. Однако, член комиссий по социальной политике и образованию и по городскому хозяйству Ирина Константинова заметила, что не все граждане согласны увеличить плату за питание их детей в детсадах. Людмила Щукина в свою очередь подчеркнула, что этот вопрос не относится к компетенциям Роспотребнадзора. «Не в наших полномочиях решать, из какого бюджета будут взяты средства: родительского, государственного или муниципального», — отметила Людмила Щукина.

В результате участники заседания приняли решение обратиться к департаменту образования мэрии Новосибирска с рекомендацией принять меры по организации питания в муниципальных дошкольных организациях. Окончательное решение будет принято в январе 2018 года.

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