Восемь вузов Сибири признаны центрами инновационного развития

Минобрнауки России подвело итоги конкурса по отбору университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов в рамках приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций».

На участие в конкурсе на звание центра инновационного развития заявки поступили от 121 вуза из 63 субъектов РФ. По результатам рассмотрения поступивших заявок 51 вуз был признан университетским центром инновационного, технологического и социального развития региона, в котором находится. В частности, восемь вузов из этого числа расположены на территории СФО: Алтайский государственный университет (АлтГУ), Иркутский национальный технический университет (ИРНИТУ), Кемеровский государственный университет (КемГУ), Томский государственный университет (ТГУ), Томский политехнический университет (ТПУ), Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), Сибирский медицинский государственный университет (СибГМУ), Сибирский федеральный университет (СФУ).

Как объяснил директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России Александр Соболев, в рамках отбора были организованы две независимые экспертизы: одну из них проводили работодатели в лице Общественно-делового совета, а вторую — представители ведущих вузов, эксперты в области образования. Между тем Соболев подчеркнул, что список вузов с таким статусом не является окончательным, поскольку все университеты, как победители, так и участники, включаются в мониторинг, результаты которого министерство представит к маю 2018 года.

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