Глава Хакасии вновь сравнил жителей республики и Новосибирска

Во время награждения победителей конкурса «100 лучших товаров России» глава Хакасии Виктор Зимин вспомнил, как однажды назвал Новосибирск «колхозом», и в очередной раз сравнил жителей двух регионов.

В среду, 20 декабря в Абакане состоялось награждение предпринимателей в рамках конкурса «100 лучших товаров России», на котором был и глава Республики Хакасия Виктор Зимин. На торжественной церемонии, поздравляя представителей бизнеса, глава республики вспомнил про «колхозный» Новосибирск и выразил гордость за Хакасию, в очередной раз сравнив регионы.

«Я всегда горжусь тем, что нас узнают и начинают считать, что мы цивилизованная, быстро растущая республика. Нас без малого 600 тысяч человек, но мы очень успешные. Мы тогда поспорили с Новосибирском, пошутили маленько. Сказали, что они, ну… (глава республики замялся). Потом же начали сравнивать. Конечно, у нас нет академии. У нас еще чего-то нет, но у нас есть свое, то, чем мы можем гордиться. Мы пьем меньше! Значит, больше работаем, лучше работаем! Остальное не буду задевать, опять обидятся», — цитирует местное издание «Хакасия» Виктора Зимина.

Чтобы смягчить свое высказывание, Зимин добавил, что постоянно сравнивает Хакасию с Новосибирском, потому что «они себя считают столицей Сибири», и республика «тянется» за областью. Он также добавил, что республику сравнивают со слабыми регионами, тогда как в Хакасии стремятся к уровню таких субъектов РФ, как, например, Новосибирская область. При этом глава региона намекнул о превосходстве Хакасии перед Новосибирской областью в культурной сфере, говоря, что статус культурной столицы Южной Сибири Хакасия «потихоньку забирает».

Когда Виктор Зимин сравнив республику и Новосибирскую область, назвав последнюю «колхозом», действующий на то время губернатор Владимир Городецкий прокомментировал высказывание Зимина как «хамское», а мэр Новосибирска Анатолий Локоть, напротив, предостерег СМИ от полемики между руководителями регионов. Однако же пресс-служба хакасского правительства пояснила, что фразу журналисты ИА «Хакасия» вырвали из контекста, а сама реплика после растиражирования в других СМИ оказалась «неверно» интерпретированной.

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