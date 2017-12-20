Красноярский край готов вступить в программу «Дальневосточный гектар»

На завершившимся 19 декабря «Форуме действий» Общероссийского народного фронта (ОНФ) прозвучало предложение распространить программу «Дальневосточный гектар» на всю страну. В частности, реализация программы возможна в Красноярском крае.

Первый замгубернатора Красноярского края Сергей Пономаренко рассказал СМИ о готовности региона войти в программу «Дальневосточный гектар», однако подчеркнул, что не все территории края пригодны для реализации программы. «На севере такая инициатива бы не сработала. С другой стороны, у нас есть и южные районы, весьма пригодные для сельского хозяйства, поэтому вполне возможно, что там эта программа дала бы хороший эффект. Но для того, чтобы давать по этому поводу какое-то заключение, надо делать всесторонний анализ. Если инициатива будет поддержана, думаю, мы в реализацию этой программы могли бы включиться», — передает RT слова Пономаренко.

Обращение о расширении действия программы ОНФ направит в правительство России.

Закон о «Дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. В основе программы – освоение свободных территорий Дальневосточного федерального округа. Так, любой гражданин России, подав заявку, может получить безвозмездно землю под жилищное строительство, ведение бизнеса. В собственность участок переходит спустя пять лет с момента получения, если земля использовалась по назначению.

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