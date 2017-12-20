Объявлены победители шестого ежегодного национального рейтинга российских высокотехнологичных быстроразвивающиеся компаний «ТехУспех-2017». Среди победителей – новосибирское АО «СКТБ «Катализатор».

В ежегодный рейтинг Национального рейтинга российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний «ТехУспех-2017», проводимого АО «Российская венчурная компания», вошло предприятие из Новосибирска — АО «СКТБ «Катализатор». В частности, оно стало лучшим среди крупных предприятий с выручкой от 2 млрд рублей до 30 млрд рублей наравне с АО «Концерн «Калашников», ОАО «НПО «Ангстрем», ЗАО «Биокад» и АО «Новомет-Пермь». В категории «ТОП-15 компаний «ТехУспеха» по экспорту» новосибирская компания заняла первое место с долей экспорта за прошлый год в 91,7%.

АО СКТБ «Катализатор» выпускает сорбенты и катализаторы. Компания сотрудничает со 100 предприятиями из России, СНГ, США, Германии, Италии, Канады. Ранее сообщалось, что «СКТБ «Катализатор» готово стать резидентом ТОСЭР Линево.

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