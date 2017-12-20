В Бурятии окончательно сформировано правительство

 
 
Фото пресс-службы правительства Республики Бурятия

В среду, 20 декабря в Народном Хурале состоялась внеочередная сессия, в ходе которой народные избранники согласовали назначение представленных главой Бурятии кандидатов на ключевые в республиканском правительстве должности.

В правительстве Республика Бурятия вакансий на ключевые должности не осталось: сегодня на сессии Народного Хурала депутаты согласовали назначение кандидатур на должности министра финансов, министра экономики и руководителя администрации главы Бурятии – зампреда правительства.

Министром финансов Бурятии при поддержке 50 депутатов при двух против стал Всеволод Мухин. Поддержку 45 депутатов получил Александр Бардалеев и тем самым стал министром экономики. За назначение Баира Цыренова руководителем администрации главы – зампреда республиканского правительства путем тайного голосования проголосовали 47 депутатов. Не поддержали кандидатуру пять парламентариев.

Теперь для окончательного вступления в должность новых руководителей глава Бурятии Алексей Цыденов должен подписать указы об их назначении.

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