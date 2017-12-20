Западно-Сибирское речное пароходство прекращает существование

Решение о ликвидации АО «Западно-Сибирское речное пароходство» приняли акционеры одного из старейших речных пароходств, говорится в материалах компании.

На общем собрании акционеров АО «Западно-Сибирское речное пароходство» 15 декабря было принято решение приступить к процедуре добровольной ликвидации предприятия. Ликвидатором АО назначен нынешний гендиректор Дмитрий Власов. На сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» 19 декабря было опубликовано сообщение о том, что предприятие направило в ЕГРЮЛ заявление о прекращении деятельности.

Западно-Сибирское речное пароходство основано в 1897 году как частное товарищество. В 1923 году пароходство становится государственным предприятием. С 1998 года предприятие приобретает свое нынешнее название – АО «Западно — Сибирское речное пароходство» (АО «ЗСРП»). В 2016 году выручка компании составила 6,7 млн рублей, в то время как убыток – 28,1 млн рублей. В ноябре текущего года астраханская компания «Асколь» требовала банкротства предприятия с суммой долга в 535 тыс. рублей, однако новосибирский арбитраж оставил иск без движения.

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