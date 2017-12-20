В правительстве Красноярского края создадут тарифный «мега-регулятор»

На минувшей сессии заксобрания Красноярского края было принято решение упразднить Региональную энергетическую комиссию (РЭК) и создать в структуре правительства новое министерство.

Из системы органов власти Красноярского края будет исключен регулятор тарифов ЖКХ – РЭК. Ее функции будут переданы создаваемому министерству. Такое решение было принято парламентариями на прошедшей 19 декабря сессии краевого заксобрания. Причиной обновления в структуре называется требование федерального и краевого законодательства, когда нормативное правовое регулирование и разработку государственной политики в сфере тарифов может осуществлять только единый тарифно-балансовый орган со статусом не ниже министерства.

Как рассказали в региональном ЗС, передача функций от комиссии министерству «произойдет легитимным образом, плавно и последовательно». Условно говоря, прекращается работа РЭК, и на следующий день приступает к работе министерство, уточнили в пресс-службе парламента. Структура и штатная численность ведомства будет определена весной 2018 года, но предварительно оценивается, что штат будет соответствовать тому, сколько сотрудников работает сейчас в РЭК. Кроме того, возможно, в министерство будут переданы функции отделов ряда министерств, выполняющих сходные функции.

Таким образом, когда тарифный «мега-регулятор» будет создан, количество министерств в правительстве края возрастет с 13 до 14.

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