Во время заседания регионального делового клуба строителей Новосибирской области (РДКС) 19 декабря врио губернатора региона Андрей Травников представил те меры поддержки строительной отрасли, которые готово оказать правительство. Также глава Новосибирской области высказал пожелание относительно финансирования строительства нового ледового комплекса.

На заседании РДКС 19 декабря врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, оценивая состояние строительной отрасли, отметил, что регион как и ряд других субъектов федерации, таких как Московская, Ленинградская области и другие демонстрирует снижение объемов ввода жилья. Такую тенденцию врио губернатора объяснил отсутствием платежеспособного спроса со стороны населения.

Также Андрей Травников предупредил, что в ближайшие время ожидать снижения стоимости квадратного метра не следует. «Я понимаю, что у строителей есть еще одна головная боль – это серьезные изменения в законодательстве, а точнее поправки в 214-ый федеральный закон. Под эти условия также придется подстраиваться», – напомнил об изменениях в законе о долевом строительстве глава региона. Впрочем, по его мнению, «самые тяжелые времена застройщики переживают именно сейчас», и будущий год станет периодом «умеренного восстановления», попытался успокоить собравшихся участников рынка Андрей Травников.

Для поддержания стабильной ситуации в строительстве, врио губернатора НСО попросил поддержки крепких застройщиков в реализации крупных масштабных объектов. «Мы все в этом заинтересованы, потому что одной из причин пониженного спроса на жилья является психологический фактор. Многие жители Новосибирска опасаются совершать покупку под влиянием информации о том, что в регионе большое количество обманутых дольщиков, но в целом я ожидаю, что ситуация стабилизируется», – отметил глава области.

В интервью «КС» Андрей Травников уже анонсировал меры поддержки отрасли, представил он их и на заседании РДКС. Для стимулирования спроса врио губернатора пообещал выделить бюджетные средства на приобретения квартир для детей-сирот и отдельных категорий бюджетников. «Продолжится программа по расселению из ветхого и аварийного жилья. Я представляю, какими будут условия финансирования, они останутся такими же как и в предыдущей программе. Открытыми остаются пока такие детали программы, как, например, форма собственности на построенное жилье», – рассказал Андрей Травников. К марту будущего года этот документ планируется доработать.

В качестве другой поддерживающей отрасль меры глава региона представил ряд масштабных объектов, строительство которых с большой долей вероятности произойдет в следующем году. Прежде всего, продолжится программа по строительству школ. Затем — реализация проекта по строительству волейбольного центра. «Уверен на 99%, мы приступим к возведению новой ледовой арены. На сегодня остается открытым вопрос за счет каких средств. Думаю, что это будут средства инвестиционные, тогда бюджетные мы сможем направить на другие объекты. В худшем случае нам придется строить комплекс за счет бюджета, но в любом случае в следующем году мы к реализации этого проекта приступим», – высказал пожелание врио губернатора. Также Андрей Травников рассчитывает на начало работ по четвертому мосту через реку Обь и завершение строительства перинатального центра.

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