В Новосибирске прошло первое заседание общественного совета при новом министерстве соцразвития и труда

Сегодня состоялось первое заседание Общественного совета при новом министерстве труда и социального развития Новосибирской области. Об этом корреспонденту «КС» рассказал один из его участников — зампредседателя общественной организации «Вектор» Андрей Андреев.

В совет вошел 31 человек, 21 из которых входили ранее в общественный совет при министерстве социального развития, 5 — при министерстве труда, а еще 5 — это новые люди. Председателем совета был избран экс-депутат законодательного собрания НСО Николай Мамулат.

Как заявил на встрече врио министра Ярослав Фролов, работа предстоит тяжелая, поскольку в ведении объединенного министерства находятся проблемы, касающиеся очень большой и максимально разнообразной группы населения.

Одним из основных вопросов, рассмотренных на заседании, оказалось утверждение перечня организаций социального обслуживания Новосибирской области, в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества оказания услуг в 2018 году. Это будет одним из основных направлений деятельности совета. Для оценки в следующем году будет выбрано порядка тридцати организаций.

Следующее заседание совета состоится в конце января. Но до 15 января его участники уже должны сформировать план работы органа на ближайшие три года.

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