Александр Ким, являющийся заместителем генерального директора ГК «ВИС», в которую входит компания «Экология-Новосибирск», заявил в рамках прошедшего 19 декабря форума по ГЧП о возможном сокращении сроков реализации мусорной концессии и снижении тарифов. Также он рассказал о том, что рассматривается несколько вариантов по возможному месту размещения будущего полигона.

На прошедшем 19 декабря форуме «Власть, бизнес и общество: есть ли конфликт интересов в проектах ГЧП» заместитель генерального директора ГК «ВИС» Александр Ким рассказал об изменениях, которые могут произойти в проекте мусорной концессии.

«Существуют варианты размещения полигона на других площадках. В рамках концессионного соглашения и той экономики, которую мы рассматриваем, вполне возможно реализовывать проект и при другой генеральной схеме размещения полигонов твёрдых бытовых отходов. Срок в 40 лет – это, конечно, не удобно. Что касается 25 лет, то это нужно рассматривать, но всё это зависит от чисто технических вопросов. Нам нужно изучить морфологию, нам нужно понимать комплексный состав мусора. Мы проводим диалог с правительством новосибирской области именно в этих параметрах и ищем пути решения», – заявил на форуме Александр Ким. Также представитель концессионера объяснил, за счёт чего планируется снизить тариф. «Мы посмотрели на те расчеты, которые были сделаны ранее. Однозначно минимальный гарантированный доход – это никак не 6,5 миллиардов рублей, а сумма в районе 5 миллиардов рублей. Естественно, уменьшение дохода означает снижение тарифа. Мы видим технологии, которые можно будет применять при реализации этого проекта. Порядка 40% — это импортные технологии, около 60% — это отечественные, и все это влияет на себестоимость общего строительства», – пояснил заместитель генерального директора ГК «ВИС».

Напомним, что решение о выходе из мусорной концессии новосибирское правительство приняло ещё в конце октября. Основными причинами назывались невыгодные для области условия, а также неудачное расположение площадки для полигона, которая согласно прошлой концессии должна была находится неподалёку от реки Издревая и угрожала экологической обстановке этого района. В настоящее время правительство Новосибирской области уже нашло новую площадку. Как сообщал Андрей Травников, она располагается в 15 километрах от предыдущего места. Новый полигон ещё предстоит согласовать с рабочей группой.

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