На прошедшем 19 декабря форуме, посвященном государственно-частному партнерству, заместитель генерального директора генерального директора ГК «ВИС» Александр Ким заявил о возможности участия группы компаний в конкурсе на строительство 7 платных поликлиник.

«У нас есть опыт строительства социальных объектов и в Ямале, и в Сургуте, и в Якутии. В этом плане проблем нет. Если вы видите возможности по государственно-частному партнёрству в этой сфере, то я обсужу это с руководством «ВИС» и как вариант, мы примем соответствующее решение», – обратился к властям региона на форуме Александр Ким.

Напомним, что предыдущий конкурс на строительство 7 поликлиник в отдалённых районах Новосибирска не состоялся из-за отсутствия заявок. По мнению экспертов, это произошло из-за того что проект оказался не интересен для потенциальных инвесторов. На текущий момент новое концессионное соглашение ещё не разрабатано, но ранее врио губернатора НСО Андрей Травников заявлял, что вопрос с поликлиниками должен быть решён в течении 2 лет.

Примечательно, что в рамках состоявшегося круглого стола прозвучала идея, что здравоохранение очень сложно развивать в условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). В случае строительства только за бюджетные деньги поликлиники будут запускаться по одной в год. Таким образом, последний район получит свою поликлинику только через 7 лет. Также в рамках круглого стола фигурировало предложение о проекте ГЧП, в рамках которого инвестор бы искался не для постройки всех поликлиник, а для каждой в отдельности. Вместе с тем, пока что не один из этих вариантов правительством Новосибирской области не принят.

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